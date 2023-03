Impactante video: pescadores en Estados Unidos grabaron un ataque de tiburones muy de cerca

Un fuerte susto se llevaron unos pescadores en Estados Unidos, que mientras hacían un paseo de pesca deportiva por la Costa de Venice, en Luoisiana, vieron cómo los tiburones se acercaron peligrosamente hasta ellos. Por suerte para estos jóvenes, las víctimas no eran ellos y salieron ilesos de este momento de pánico.

El video que se hizo viral rápidamente en redes sociales fue grabado y publicado por Dillon May, quien paseaba por el mar junto a su novia, varios amigos y el capitán del barco en el que se transportaban. Este hombre contó que sintieron bastante miedo cuando se dieron cuenta que los tiburones llegaron hasta su barco, en busca de un grupo de peces que estaba pasando por debajo de ellos.

Los pescadores, en un principio, pensaron que el movimiento del agua y las burbujas se debían a un sucedo natural que no debía generar preocupación, sin embargo, cuando comenzaron a ver los grandes tiburones que se acercaron al barco, notaron que estaban peleándose por comerse a los peces que estaban pasando muy cerca de ellos. El pánico no se hizo esperar.

“Cuando llegamos allí, los tiburones habían encontrado la manada y los empujaron contra el bote para darse un festín con ellos. Nunca habíamos visto algo así. En serio estábamos muy asustados porque el movimiento del bote era muy fuerte”, afirmó el joven que grabó el video.

El capitán del barco habló con la cadena ABC y afirmó que en los últimos años la presencia de tiburones es mucho más frecuente, lo que lo tiene preocupado, porque en sus 15 años que lleva navegando por esta costa no había sentido tan permanente el peligro de ser atacado por estos animales.

Esta es una de las zonas de Estados Unidos preferidas por los pescadores, no obstante, con la presencia de los tiburones en los últimos meses se recomienda no pescar en este lugar o al menos hacerlo con personas expertas que conozcan el lugar.

Escalofriante: pescadores cazaron a un tiburón y hallaron en su estómago los restos de un hombre desaparecido

Muchos son los casos que se han conocido sobre turistas y/o nativos que han muerto o han tenido incidentes con tiburones o incluso cocodrilos, como en Brasil, Estados Unidos, entre otros.

Pero en Argentina, más exactamente en la provincia del Chubut, en la Patagonia, se conoció el caso de Diego Barría, un hombre de 32 años, quien el pasado 18 de febrero a eso de la medianoche se encontraba manejando su cuatriciclo para dirigirse a su casa. Pero en el camino se encontró con varios amigos, por lo que dio aviso a su esposa Virginia Brugger que llegaría más tarde de lo habitual, pero nunca regresó a su hogar, reseña El País de España.

Su pareja, a través de su cuenta oficial de Facebook, informó de su desaparición, y estas publicaciones fueron comentadas y compartidas por muchas personas.

“Dale gordito!!!!! Ya no damos más. Aparece por favor. Estoy fuerte por los nenes, pero no sé hasta cuándo. No seas rebelde, danos una señal!!!”, se puede leer en la plataforma social.

No obstante, las autoridades competentes -la policía de la provincia, de la División de Búsqueda de Personas, Defensa Civil y la Unidad Regional de Comodoro y Criminalística, precisa Clarín- hicieron una inspección en la zona, pero fue horas después que encontraron el cuatriciclo dañado y metros más adelante el casco del hombre, pero sin hallar rastro de Barrío.

Fue entonces que el pasado 26 de febrero un grupo de pescadores capturó a tres tiburones (cazones), pero cuando los abrieron se dieron cuenta que dentro de uno de ellos había restos humanos, más exactamente un antebrazo que tenía un distintivo: un tatuaje, que fue el factor el cual permitió que la familia identificara el cuerpo de Diego Barría.

Según las declaraciones del comisario Cristian Ansaldo, “una de las hipótesis más firmes es que haya chocado con una roca y el cuerpo se lo haya llevado el mar, pero vamos a manejar todas las hipótesis con las evidencias encontradas en el lugar”, precisó, asegurando que se necesitan confirmar cómo fue ese accidente porque “el vehículo fue encontrado más hacia la costa”, concluyó.

Entre tanto, su pareja escribió en la red social: “Mi corazón se fue con vos! Te amo para siempre”, mientras recibía otros mensajes de sentido pésame.