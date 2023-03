Video | Zac Stacy, exjugador de la NFL, recibe seis meses de cárcel por brutal agresión a su esposa frente a su hijo

Zac Stacy, excorredor de la National Football League (NFL), solo recibió una condena de seis meses por violencia doméstica, dos años después de que se conociera que golpeó a su esposa, Kristin Evans, frente a su hijo.

El exjugador de fútbol americano, que militó en Los Angeles Rams y los Jets de Nueva York, fue condenado por un juez en el condado de Orange, Florida, la primera semana de marzo, de acuerdo con la prensa estadounidense. Una vez cumpla la pena, permanecerá un año en libertad condicional.

La víctima, Kristin Evans, dijo en 2021 ante la justicia la forma en que su esposo la agredía. “Me golpeó las piernas, me abofeteó, me levantó por los brazos y me arrojó contra mi ventana, que se rompió. Tenía vidrios en los pies que yo misma quité”.

Ya luego, en redes sociales, subió un video de otra agresión, en la que se ve a Zac Stacy golpeándole y levantándola de un sofá donde estaba junto a su bebé, de solo meses de nacido, para lanzarla contra el televisor.

Incluso cuando la mujer tenía el electrodoméstico encima, siguió agrediéndola. “Por favor, metan a este hombre detrás de las rejas (...). Sí, soy la mujer del video”, escribió la mujer en ese entonces, aunque el video volvió a ser tendencia las últimas horas.

Así mismo, en la orden de restricción que interpuso en ese entonces, dijo: “¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado (...) Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”.

Hakimi, jugador del PSG procesado por presunto abuso sexual

Achraf Hakimi, defensa del PSG y una de las grandes figuras con Marruecos en el mundial de Qatar 2022, en una semana ha pasado de ser elegido en el 11 ideal de los premios The Best de la Fifa, a ser acusado formalmente por la Fiscalía francesa de violación de una joven de 23 años en su domicilio de París el pasado 26 de febrero.

De hecho, a la gala en la que Messi fue elegido como el mejor jugador, Hakimi, que nació en Madrid, España, pero es hijo de padres marroquíes, llegó sin su esposa, la actriz Hiba Abouk, que al parecer se encuentra de descanso en Dubái junto a sus dos hijos y en su ausencia se habrían presentado los hechos.

Tras una semana de diligencias y de haberse conocido el caso en el medio de comunicación Le Parisien, el juez de instrucción ha acusado al jugador y lo ha puesto bajo supervisión judicial.

El caso lo tomó la Fiscalía de Nanterre, que atendió la declaración de la joven, en la que supuestamente contó que Hakimi habría abusado sexualmente de ella y después del hecho la mujer mandó un mensaje a una amiga, que habría ido a buscarla.

Según medios internacionales, el lateral habría contactado a la joven por Instagram. Una vez en el lugar donde se encontraron, según declaró la joven, el marroquí la besó y tocó sin su consentimiento, antes de violarla.

“Mi clienta mantiene todas sus declaraciones. Ha elegido expresarse solamente ante la justicia y no desea convertir en mediático el caso, en especial para preservar su seguridad”, dijo Rachel Flore Pardo es la abogada de la presunta víctima.

El jugador ha atendido las diligencias judiciales y el PSG se pronunció antes del duelo de este sábado 4 de marzo ante el Nantes habló de Hakimi que regresó a los entrenamientos.