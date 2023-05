Yerry Mina lo volvió a hacer: quedó grabado dando terrible pellizco a jugador del Bournemouth

Yerry Mina vuelve al ojo del huracán por su forma de sacar de quicio a los rivales. Este domingo, en la definición del descenso en la Premier League, fue captado en directo lastimando a Dominic Solanke, delantero del Bournemouth, en medio de un cruce de empujones en el arco del Everton.

Tras el pique entre un rival y su compañero Jordan Pickford, Mina llegó a ‘poner orden’ y arrinconó a Solanke hasta el interior de la portería. Allí se dirigió de manera vehemente y le aplicó un pellizco que rápidamente el delantero inglés le señaló al árbitro central.

Aunque la transmisión oficial pasó minutos después la repetición del hecho, el defensor colombiano la sacó barata y pudo continuar en el campo de juego para el remate del partido que acabó 1-0 a favor de los Toffees.

Con ese resultado, Everton salvó la categoría y sentenció el descenso del Leicester City. No obstante, el video del reprochable acto de Mina se hizo viral en redes sociales y desató una ola de críticas en el que posiblemente fue su último juego en la Premier League.

Cabe recordar que el pasado 14 de mayo, Yerry ya había sido señalado por este tipo de comportamientos. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lo criticó por haber pellizcado en varias oportunidades a Erling Haaland, con quien tuvo una dura jornada de trabajo en la zona defensiva.

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para hacer eso’”, dijo ese día el estratega español.

Guardiola añadió que “esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”.

Guardiola habló directamente con Mina tras el partido entre Manchester City y Everton. - Foto: Action Images vía Reuters/Jason Cairnduff

Everton respira tranquilo

La temporada de Premier League llegó a su fin el domingo, con el título y los puestos de clasificación a Liga de Campeones ya decididos, pero con una dura batalla por la permanencia, en la que sobrevivió el Everton, pero que condenó al descenso a Leeds y Leicester.

Los Toffees lograron mantener su estatus en la primera división de Inglaterra gracias a un solitario gol del maliense Abdoulaye Doucouré, que con un potente disparo desde la frontal (57) puso en pie a Goodison Park.

Atento a lo que ocurría en el lado azul de Liverpool estaba el Leicester (18º), que pese a ganar 2-1 al West Ham (14º) no pudo evitar el descenso. Tampoco el Leeds, que cerró una decepcionante temporada perdiendo en su estadio por 4-1 contra el Tottenham (8º), con doblete de Harry Kane.

Mina y Pickford salieron como figuras del partido - Foto: REUTERS

Yerry Mina jugó los 90 minutos frente al Bournemouth - Foto: REUTERS

Esta victoria, sin embargo, no sirve a los Spurs para clasificar a la Conference League, y será el Aston Villa (7º) de Unai Emery quien compita la próxima temporada en la tercera competición europea, gracias a la victoria por 2-1 contra el Brighton (6º).

En la parte alta de la tabla, en la que todo estaba ya decidido, el campeón Manchester City perdió en Brentford (9º) por 1-0 y el subcampeón Arsenal goleó 5-0 al Wolverhampton (13º) con doblete del suizo Granit Xhaka en su último partido como gunner.

El Manchester United (3º) certificó el podio al vencer 2-1 al Fulham (10º) y el Newcastle (4º) cerró una gran temporada con empate 1-1 contra el Chelsea (12º).

El Liverpool (5º) se adelantó en casa del ya descendido Southampton por 2-0, pero los Saints dieron la vuelta al marcador y llegaron a liderar 4-2 antes de la reacción de los Reds, que en un minuto anotaron dos goles para lograr el 4-4 final. Sin nada en juego, Crystal Palace (11º) y Nottingham Forest (16º) empataron 1-1 en el otro encuentro de la jornada 38.

Con información de la AFP.