“Yo no era vago”, Tino Asprilla sobre su etapa como jugador profesional

Faustino ‘Tino’ Asprilla se ha caracterizado por ser un hombre sin tapujos a la hora de dar una opinión. Su vínculo con el mundo del fútbol ahora en los medios de comunicación ha hecho que sus palabras generen gran revuelo a la hora de hablar de temas específicos, como Selección Colombia y demás.

Así las cosas, el exjugador, que tuvo paso por la Tricolor, fue el entrevistado especial en el canal de YouTube llamado ‘Los 3 hp’. Allí, Asprilla fue indagado por la actualidad de la Selección Colombia, su trayectoria como profesional y anécdotas vividas dentro del terreno de juego.

En Parma el Tino era sinónimo de Colombia. Allá aprendió con mucho esfuerzo a hablar italiano. - Foto: getty images

Al ser consultado sobre su desempeño como futbolista profesional, el Tino aseguró que pudo haber llegado más lejos, sin embargo, no lo pude hacer por culpa de él mismo. Y aunque muchos aseguran que esto fue por su disciplina, el exjugador afirmó que el factor determinante no fue eso, sino las constantes lesiones.

“Yo no era vago, fui poco profesional. Entrenaba muy bien, pero no era profesional cuando tenía un golpe o una lesión y ahí es en donde se conoce al verdadero profesional”, aseguró el Tino.

Sus afectaciones musculares tanto en rodilla como en la zona pélvica fueron las encargadas de pasarle factura para no dejarlo ser aún más grande en el balompié nacional.

El Tino aseguró que su falta de compromiso a la hora de tratar una lesión fue el detonante de sus constantes paras, pues aseguró que “las terapias no me gustaban, hubiera sido juicioso en el gimnasio y cuidándome más en la parte física. La terapia es lo peor para un futbolista. Ver a los compañeros entrenando y uno en una camilla, es muy berraco. Yo nunca me vendaba, no me hacía masajes, yo era un jugador totalmente extraño”.

Su carrera

Considerado uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, Faustino Asprilla, oriundo de Tuluá, Valle del Cauca, abrió sus puertas en el fútbol profesional en el Cúcuta Deportivo, equipo donde empezó a mostrar su cuota goleadora anotando un total de 24 goles en 51 partidos, nada mal para un comienzo que prometía mucho.

En ese entonces, uno de los equipos más grandes del país, como lo es Atlético Nacional, fijó sus ojos en él y lo llevó a sus toldas. En el cuadro verdolaga, el Tino se hizo aún más gigante por su fútbol. Gracias a sus 28 goles, un club tradicional de Europa, como lo es el Parma, apostó por él.

Con los italianos disputó un total de seis temporadas, donde brilló en su máximo nivel anotando más de 40 goles y coronándose campeón de la Copa Italia con este equipo. Como si fuera poco, en Europa también se hizo conocer al ganar los títulos de la Uefa como la Recopa, Supercopa, y demás.

Años más tarde, Asprilla arribó al Newcastle de Inglaterra, equipo donde marcó el famosos triplete al Barcelona en la Champions League. Dicha actuación quedó en la memoria de los europeos que hoy por hoy lo recuerdan con gratitud.

Finalmente, el exjugador volvió a territorio sudamericano donde vistió los colores de Palmeiras, Fluminense, Atlante de México, Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata y Cortuluá, equipo donde nació.

Con la Selección Colombia disputó los campeonatos del mundo del año de 1994 y 1998, en los que no pudo dejar su huella goleadora en las fases de grupos y octavos de final.