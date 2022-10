Video: ‘Tino’ Asprilla se desató en locura para alentar a la Selección Colombia Femenina de cara a la final del Mundial

Mucha expectativa se ha generado en el país por lo hecho por la Selección Colombia Femenina Sub-17. La Tricolor ha marcado una página dorada en la historia del balompié nacional y ahora jugará la gran final del Mundial de esa categoría disputado en India.

Ante España, las dirigidas por el profesor Carlos Paniagua buscarán levantar un trofeo mundial por primera vez, pues ninguna otra selección, tanto masculina como femenina, ha logrado hacerlo.

Linda Caicedo, capitana de la Selección Colombia Femenina Sub-17 - Foto: federación colombiana de fútbol

Por su parte, los máximos referentes del fútbol colombiano en la historia se han montado al bus de la Tricolor y han depositado toda su fe para que en su último duelo de esta cita orbital salga avante.

Uno de ellos ha sido el exdelantero Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien este viernes se desató en locura para alentar a la Selección, que está a 90 minutos de hacer más historia.

En un video publicado en redes sociales, se vio al Tino alentando a las jugadoras a rabiar con un cántico bastante particular. “Hay que alentar a la muerte, porque Colombia yo te quiero, no me importa lo que digan, hay que alentar la Selección”, cantó con euforia Asprilla, quien de paso le mandó un mensaje a Linda Caicedo, referente y figura del mundial.

“Linda, vas a ser la figura de ese torneo, serás balón de oro”, sentenció el exjugador que tuvo paso por la Selección Colombia y otros equipos.

“Es un sueño que estamos viviendo”

Este viernes en la previa del duelo ante las españolas, Linda Caicedo envió un sentido mensaje que ilusiona a millones de colombianos que estarán pendientes del duelo que tendrá inicio a las 9:30 a. m. (hora colombiana).

“Estamos a pocas horas de poder disputar esta gran final del mundo. No lo vemos como una revancha, es una final y esperamos llevarnos esa Copa que todo el mundo quiere”, dijo de entrada la atacante que ha sido fundamental durante todo el camino a la gran final.

Caicedo se mostró orgullosa de llevar la bandera de Colombia a lo más alto del mundo. Para ella “es un sueño, desde siempre quise ser futbolista y estar en la Selección Colombia. Espero seguir por este lindo camino y seguir creciendo como persona. Amo ser colombiana, defender estos colores y esperamos seguir creciendo”.

Como uno de los mayores referentes del equipo y de mayor experiencia a la hora de afrontar fases definitivas, Linda se refirió al ambiente que hay en el equipo y de los consejos que les ha dado a sus compañeras de cara a este máximo reto.

“Les digo a mis compañeras que solamente disfruten. Sé que es una final, pero seguimos siendo unas niñas, debemos jugar lo que sabemos y hacer lo que más nos gusta. Todos los partidos son de concentración y jerarquía, esperamos que el domingo sea un lindo día y que podamos contrarrestar las virtudes de España”, dijo.

“Eriza la piel poder jugar una final del mundo. Ha sido un trabajo difícil y un proceso hermoso. Uno se enamora del proceso con los técnicos. Solo queremos que llegue el domingo y hacer las cosas de la mejor manera”, agregó.

Linda Caicedo durante un entrenamiento de Colombia en la India - Foto: FCF

Linda es hoy, con Luis Díaz, la máxima figura del fútbol colombiano en el mundo. Tanto así que el Pibe Valderrama no para de elogiarla. En su más reciente atención a medios, el 10 e ídolo de la Tricolor confesó estar enamorado del equipo femenino juvenil.

“Estoy esperando el afiche para guardarlo porque yo tengo mi colección. Esos manes que hacen afiches que lo saquen rápido, lo necesito ya para tenerlo para toda la historia. Esas peladas hicieron historia y jugando bien. A mí me gusta como juegan, no llegaron allá por suerte, juegan bien y por eso están ahí. Todo mundo está contento”, inició Valderrama.

El Pibe, además, no perdió oportunidad para llenar de elogios a Linda. “Linda Caicedo me recuerda al mejor de nosotros, a Fausto”, comparó.