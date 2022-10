“Dijeron que yo no quise jugar en el 6 a 1 con Ecuador”, David Ospina habla de la eliminación del Mundial y la era Lorenzo

David Ospina está feliz en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Acaba de ser elegido el mejor arquero del mes y además de su club, se concentra en la Selección Colombia. Sueña con otro mundial en su carrera y trabajará para ello.

Es realista, sabe que merecen las críticas por no cumplir el objetivo de ir a la Copa del mundo de Catar, pero también le pide a la gente creer en esta nueva era. Con SEMANA no se guardó nada y explicó lo sucedido en el 6 a 1 con Ecuador, cuando el DT era Carlos Queiroz.

SEMANA. ¿Cómo vivió la eliminación a Catar como jugador y como persona?

David Ospina. “Es normal las críticas cuando no se consiguen los objetivos. Es normal el disgusto. Nosotros somos los primeros dolidos de no poder estar en una competencia como el mundial, además con la selección que teníamos. Para nosotros ha sido durísimo estos meses, estos momentos. Cuando yo veo los compañeros acá en Arabia que ya se van a ir a preparar para afrontar el Mundial, imagínate cómo se siente uno de decir que Colombia no está. Hoy en día lo que queda es voltear la página, no se puede hacer nada más. Pensar ya en lo que viene, el nuevo proceso, en las cosas que se puedan hacer de ahora en adelante. Duele muchísimo no estar en el mundial”.

SEMANA. ¿De los goles que le encajaron, cuál fue el que más le dolió?

David Ospina: “Si hablamos de esta eliminatoria, yo creo que ese fue el gol de Perú, fue el que nos dolió muchísimo más. Fue un momento crucial de la eliminatoria. Lastimosamente, veníamos de una serie de partidos donde no se podía concretar, donde no encontrábamos como ese camino a encontrar el gol, solamente sumábamos de a un punto y pues estábamos en ese momento donde podíamos seguir sacando el cero como lo veníamos haciendo. Con ese puntito, hoy estaríamos hablando otro cuento también. Son muchas circunstancias que hoy en día nos dejaron por fuera, pero el gol contra Perú porque, pues estábamos ya terminando eliminatorias y de pronto si manteníamos ese arco en cero teníamos ese gran chance de poder seguir”.

SEMANA. David, un partido que dolió mucho fue el 6 a 1 con Ecuador. ¿Qué pasó ahí?

David Ospina. “Somos los primeros dolidos, porque quién va a querer perder 6 a 1 a nivel de selección. Nadie quiere perder así. Son circunstancias que pasan dentro de un partido. Lastimosamente, se prestó para muchos comentarios, mucho morbo, mucha cosa sin fundamento. Imagínate también hablaron de que yo no quise jugar ese partido cuando estaba lesionad. Dijeron muchísimas cosas que se inventaron alrededor de eso y crearon un mal ambiente. Yo creo que toda esa energía negativa tampoco fue muy buena al recorrido de la eliminatoria. Cosas que dijeron que nunca pasaron. Lastimosamente, fue un marcador abundante. Nos enfrentamos a un equipo que ese día estaba inspirado y que ese día todo le salía. Nosotros queríamos reaccionar y no se veía por dónde. Son circunstancias que pasan dentro de un juego y eso fue lo que pasó. Encontrar la explicación a un resultado de eso es difícil con la selección que tenemos, el rival estaba en su tarde y que todo le salía ese partido”.

SEMANA. ¿Carlos Queiroz fue la era más dificil para usted? Parecía que a él no le gustaba mucho David Ospina por su talla

David Ospina. “Siempre he vivido con eso. Eso lo viví en Europa cuando pasé a Inglaterra. Las primeras críticas cuando llegué al Arsenal. Nunca eso me ha impedido seguir mostrando mis condiciones, lo que yo le podía brindar al Arsenal, de prepararme, de sacar mis virtudes en cada partido y eso me ha llevado a poder estar en esos grandes clubes. Con Queiroz la relación fue buena. Lastimosamente, los resultados no fueron los esperados. Veníamos de hacer también una Copa América muy buena, con un proceso muy interesante, con unas ideas nuevas. Entonces yo creo que él también sacó muchas cosas positivas”.

SEMANA. Néstor Lorenzo, ¿es la continuidad de Pékerman?

David Ospina. “A ver, primero es partir de la base que ya nos conoce. Ya estuvo dos eliminatorias, dos mundiales con nosotros. Sabe cómo es la selección, cómo es nuestro país, la idiosincrasia de nuestro país. Tiene una ventaja grande. Es una persona muy preparada, que está muy pendiente de los pequeños detalles que son los que hacen hoy en día la diferencia en cada partido. Donde tiene muy clara su idea de juego, donde analiza cada rival y de esa misma manera prepara sus partidos. Entonces yo creo que va a ser muy importante la llegada de él”.

SEMANA. Néstor Lorenzo aceptó que los llama a ustedes, los líderes, para tomar algunas decisiones. ¿Qué tan importante es eso?

David Ospina. “Para nosotros es muy importante poder tener esa confianza del entrenador. Nosotros siempre creemos aportar, sumar desde nuestra experiencia, que la selección gane. Nosotros somos los primeros que queremos ganar un título a nivel de selección, por todo lo que hemos vivido en nuestro país, por las eliminatorias que hemos hecho, por los mundiales que hemos hecho. Queremos ayudar a los que están llegando mostrar ese sentido de pertenencia que hay que tener con la selección, de cuidar nuestra selección, poder seguir dándole alegrías a nuestro país que se lo merece. Un país que queremos que salga de todo lo que está viviendo”.

SEMANA. ¿Es una obligación ganar un título con Colombia?

David Ospina. “Siempre hemos querido, nos hemos preparado para eso. Cuando iniciamos una competencia queremos ganar cosas e ir adelante. Es un sueño que tenemos y queremos hacerlo realidad”.