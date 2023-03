Yoreli Rincón, dolida por su veto en la Selección Colombia: “nadie alzó la voz”

El fútbol femenino colombiano es una realidad para el país. Participaciones importantes de la Selección en los Mundiales recientes, además de la constante salida de jugadoras a los mejores equipos del mundo, dan muestra de que poco a poco las cafeteras están convirtiendo este deporte en una carta para mostrar.

Por fortuna, para quienes ahora están, es una consecuencia de la lucha librada por jugadoras más antiguas como Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba y Yoreli Rincón, todas vetadas en su momento por pedir garantías para la práctica de la disciplina, así como una liga digna que hasta ahora no se ejecuta, pero se reconoce que ha tenido mejoras.

Yoreli Rincón ha sido relevante para su equipo desde su llegada a Italia. - Foto: Fotos de redes sociales oficiales

En las últimas horas, la volante que juega en Italia concedió una entrevista al diario Vanguardia. Allí mostró su dolor por no ser llamada a la Selección Colombia: “Después de que a mí me vetaron de la Selección, no hubo un solo acercamiento. Se supone que la Selección Colombia es el mérito al deportista por su rendimiento, pero desde hace tres años se ha visto que a mí me han valorado extradeportivamente por unas declaraciones que di”.

“En el momento que yo alcé la voz se prometió un apoyo y cuando a mí me vetaron, no hubo alguien que alzara la voz y dijera que estaban recibiendo los beneficios por alguien que alzó la voz. De hecho, en algunas entrevistas, algunas de las compañeras aseguran que no hay ni un solo veto en la selección porque obviamente no puede jugar con su plato de comida, porque si lo aceptan corren peligro”, añadió.

“Después se armó un grupo de Vanessa (Córdoba), (Natalia) Gaitán e Isabella (Echeverri) que tomaron la voz. También al final quedaron solas las tres y coincidencialmente no aparecieron en una convocatoria”, cerró.

Rincón, que ha venido rompiendo su silencio, dio otra entrevista reciente a Caracol Radio y contó cómo ha manejado el tema de no vestir la camiseta de su país.

Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba y Yoreli Rincón. - Foto: @yorelirincon/@isabellaecheverri11/vcordoba1 en Instagram

“El tema cuando me preguntan por la Selección Colombia es difícil explicarlo, porque no es una decisión mía, como lo hacen ver. ¿Quieres volver o no quieres volver?, tampoco jamás me lo han preguntado, tampoco me han dado la opción, sencillamente a mí me vetaron por completo, pero nunca me dieron la opción al menos y jamás me volvieron a calificar deportivamente como se debería hacer en la Selección, tanto masculinas como femeninas; cada convocatoria es por rendimientos actuales”, indicó sin pelos en la lengua.

Entrevista exclusiva con la futbolista Yoreli Rincón https://t.co/ucRwyuy2R3 — Vanguardia (@vanguardiacom) March 17, 2023

El combinado patrio femenino de mayores está clasificado al Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se disputará entre el 20 de julio al 20 de agosto. Yoreli ha deseado a todas las categorías lo mejor, incluso fue una de las primeras en pronunciarse públicamente cuando la tricolor de Carlos Paniagua llevó por primera vez al país a una final del mundo con la sub-17.

“Es una Selección bastante competitiva, lo ha venido mostrando, tiene un buen grupo de jugadoras jóvenes y jugadoras de experiencia. Vienen haciendo torneos muy importantes, partidos muy importantes y tengo un deseo enorme de que hagan un buen papel en el Mundial”, indicó.

Isabella Echeverri con la Selección Colombia Femenina. - Foto: Getty Images

Dejó claro que, pese a saber que está vetada por los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol, jamás perderá la ilusión de volver a representar a los cafeteros.

“Vestir la camiseta de la Selección Colombia, puedo tener 50 años y el deseo no se va, porque es el orgullo y es por lo que realmente comencé a jugar fútbol cuando tenía seis o siete años. Pero ya maté el dolor. Me preguntaban y respondía desde mi rabia y mi frustración, pero aprendí a canalizar eso y entender que es algo que se sale de mis manos y de mi tema actual deportivo”, dijo en Caracol Radio.