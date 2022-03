Una de las referentes del equipo nacional no hace parte desde 2018.

“A mi me vetaron de la Selección Colombia”: el duro mensaje de Yoreli Rincón

La Selección Colombia Femenina de Mayores se prepara durante los meses previos a la competencia de la Conmebol Copa América, que se disputará en Colombia del 8 al 30 de julio de 2022. El equipo que ve con gran ilusión la posibilidad de afrontar un torneo en el país, tiene en la mira dos juegos amistosos frente a su similar de Venezuela, esto para afianzar una nómina que en las últimas jornadas, ha sido habitual.

Hora y fecha de los amistosos

Colombia vs. Venezuela

Fecha: 9 de abril de 2022

Ciudad: Cali

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 5:00 p.m.

Con aforo de público

La selección femenina enfrentó el 20 y el 23 de febrero a Argentina como preparación para la Copa América, que se realizará en Colombia del 8 al 30 de julio.

Colombia vs. Venezuela

Fecha: 12 de abril

Ciudad: Cali

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 10:00 a.m.

A puerta cerrada

Sin embargo, aunque la actualidad del equipo femenino nacional parezca tener cierta calma, hay exjugadoras del cuadro colombiano que aún no comprenden la razón por las que no son citadas por Nelson Abadía para hacer parte de la Tricolor, una de ellas es Yoreli Rincón, quien milita en Italia, con buen presente y experiencia.

La talentosa volante en múltiples ocasiones ha dejado ver su malestar y durante este viernes (18 de marzo) lo ha vuelto a hacer, en una entrevista concedida a Blog Deportivo, donde demostró de manera clara su malestar sobre lo sucedido con ella desde hace varios años: “Yo no juego en la Selección Colombia desde el 2018. La verdad todos la saben, pero se esconde, yo estoy vetada desde hace 4 años. Yo me imagino que fue por la pelea del premio de la Copa Libertadores”.

#LoDijeronEnBLU “Yo creo que me vetaron de la Selección Colombia por todo lo que sacamos a la luz, las diferencias de pagos, la falta de apoyo, los vetos que ya habían": Yoreli Rincón #BlogDeportivo pic.twitter.com/dBMXbLPnpj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 18, 2022

Las razones para que se de su ausencia del equipo las explicó de la siguiente manera: “Cuando sacamos a la luz las diferencias en los pagos, la falta de apoyo, los vetos que ya existían, cuando iban a eliminar la liga e hicimos un revuelo para no permitir que la terminaran. Al final nos dieron el premio de la Libertadores, pero no me volvieron a llamar”

Por otra parte, arremetió contra el técnico del equipo, al que ya le habían hecho críticas por una convocatoria pasada en el mes de febrero: “Escuché que el técnico dijo que estaba pendiente del nivel de las jugadoras, pero desde 2018 no recibo ni una llamada, ni del técnico, ni de la federación”.

En su momento Nelson Abadía, cuestionado por la polémica convocatoria de mujeres, en rueda de prensa durante el segundo mes del año en curso se le preguntó por las ausencias en la convocatoria de Isabella Echeverri, Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán y Yoreli Rincón.

“Uno como técnico siempre está buscando los momentos de cada una de las jugadoras. A estas cuatro jugadoras nosotros le hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para que lleguen a la Selección. La pregunta normal que se hace ahora es ¿qué debo hacer para llegar a una Selección? Seguir haciendo lo que tiene que hacer, jugando y mostrando que están evolucionando dentro de esa competencia local”, aseguró.

Horas después de atender a los medios en Cali, Yoreli Rincón escribió un fuerte mensaje en sus redes sociales. “Seguimiento cada 8 días. No sabe ni cuándo juegan las que tiene bloqueadas”, dijo en Twitter.

Es precisamente en esa red social en la que Yoreli se muestra más activa, y habla de un tema que en los medios ya clausuró. Hace pocos días un internauta trinó. “Estaba viendo las estadísticas de las 5 grandes ligas europeas y Yoreli era la tercera mayor asistidora y era la segunda en participación de goles. Ahora mismo está en un gran nivel, ¿por qué no la convocan?”, preguntó.

“Ni tú ni yo tenemos respuesta 🙅🏿‍♀️🙅🏿‍♀️🙅🏿‍♀️”, escribió.