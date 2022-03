Padre del Dibu Martínez revela detalles de la furia de su hijo con los colombianos

Parece que el episodio vivido en la pasada Copa América entre el golero argentino Emiliano Martínez y varios jugadores de la Selección Colombia aún sigue dejando huella en el entorno del portero que milita en la Premier League.

En aquel juego con la Tricolor, que terminó definiéndose desde los doce pasos, el Dibu –como es apodado el jugador argentino– tuvo un comportamiento desafiante con varios futbolistas cafeteros, tildándolos de “cagones” y “boludos”. Por ejemplo, a Yerry Mina le dijo: “Boludo, a vos te conozco” para intimidarlo. “Mirá que si me la cruzás, te la atajo... eh”, agregó jugando con la mente del defensor del Everton.

Pero el pique más fuerte fue con Miguel Ángel Borja, a quien le dijo: “A vos te gusta hacer tiempo, cagón... cagón”. El colombiano no se inmutó y logró anotar, por lo que celebró el gol al lado del portero con un curioso baile.

SIMPLESMENTE MIGUEL BORJA pic.twitter.com/kGkYPwWhLL — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) July 7, 2021

Tiempo después, en el último enfrentamiento entre Colombia y Argentina por Eliminatorias, Martínez nuevamente fue protagonista, y a pesar de que no insultó a ningún jugador, si se robó el ‘show’ en las cámaras presumiendo la Copa América, mientras un jugador colombiano era entrevistado.

Pero, ¿por qué la furia con los colombianos? El padre del guardameta, Alberto Martínez, reveló detalles del enojo de su hijo con los jugadores del combinado nacional. En charla con el programa Cómo te va ok, el hombre aseguró que Dibu tenía un picante con Colombia por los bailes que habían hecho en el juego anterior a la semifinal con Argentina.

Al parecer, a Martínez no le gustó para nada que los futbolistas cafeteros bailarán en frente de Fernando Muslera, arquero de Uruguay que es muy amigo de él. “Emi estaba muy enojado con los colombianos porque ellos le habían bailado a (Fernando) Muslera, que es muy amigo. Por eso les dijo ‘a mí no me van a bailar’”, afirmó Alberto.

Colombia vs Uruguay / Copa América 2021 / Cuartos de final - Foto: AFP

Por otro lado, Alberto Martínez contó el gran ambiente que se vive en la Selección Argentina, pues esta ya se encuentra clasificada al Mundial de Catar 2022. “Me cuenta que se llaman todo el tiempo entre los jugadores y que en las concentraciones juegan al truco. La selección tiene un grupo excepcional, como espectador estoy muy ilusionado”, finalizó el padre del golero.

El arquero tan solo aguardará para la cita futbolística, pues para las dos últimas fechas de eliminatorias no fue convocado por el técnico Lionel Scaloni, quien dio a conocer el listado de jugadores este jueves 17 de marzo.

Argentina se medirá el próximo 25 de marzo con Venezuela, rival que se encuentra eliminado, mientras que su cierre lo hará ante Ecuador.

Convocados Argentina

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Juan Musso (Atalanta, ITA).

Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Ajax, NED) y Nicolás Tagliafico (Ajax).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (PSG, FRA), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alexis Mac Allister (Brighton, ENG), Lucas Ocampos (Sevilla, ESP), Alejandro Garnacho (Manchester United, ENG), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Nicolás Paz (Real Madrid, ESP), Tiago Geralnik (Villarreal, ESP), Franco Carboni (Inter, ITA) y Valentín Carboni (Inter).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Di María (PSG), Julián Álvarez (River), Joaquín Correa (Inter), Matías Soulé (Juventus, ITA), Lucas Boyé (Elche, ESP) y Luka Romero (Lazio, ITA).