Efecto Nairo Quintana: Team Arkea confirma la salida de su líder y vive una crisis deportiva

El colombiano Nairo Quintana estuvo en el Arkea Samsic desde el 2020 hasta el año 2022, cuando fue descalificado del Tour de Francia al haber consumido una sustancia prohibida, en medio de la competencia, situación que aún permanece latente en el nacido en Cómbita, Boyacá, debido a que se encuentra sin equipo por el momento, sin embargo, no solamente el colombiano la pasa regular, si se habla en términos deportivos, porque su salida del equipo ha dejado efectos y consecuencias que no le han permitido al equipo poder sobresalir, como lo estaba haciendo cuando Quintana representaba sus colores.

La situación que vive actualmente el Arkea no pinta para nada bien, equipación que tras la salida del colombiano no ha podido encontrar un líder que los lleve a la gloria en competencias internacionales y a pesar de que se encuentra catalogado como un equipo World Tour, le ha costado mantener la categoría debido a que no ha podido conseguir ninguna victoria de etapa y mucho menos una carrera.