Jefe del Arkéa vuelve a ‘disparar’ contra Nairo Quintana; lo trató de traicionero

Camino a cumplir 5 meses de su divorcio, en el Arkéa-Samsic todavía no se sacan el caso Nairo Quintana de la mente. El hecho de haber tenido que separarse del mejor ciclista que tuvieron en 2022 a raíz de la descalificación del Tour de Francia por un resultado positivo de tramadol, ha desatado un largo cruce de versiones que aún en febrero deja de qué hablar.

Emmanuel Hubert, mánager general de la alineación bretona, se refirió nuevamente a la salida del colombiano, justo después de haber iniciado su primera temporada en el World Tour, máxima categoría del ciclismo mundial, a la que llegaron en gran medida por los puntos que aportó el ‘Cóndor’ durante sus tres años de contrato.

Arkéa y Nairo llegaron a acordar de palabra la renovación, sin embargo, todo se derrumbó en septiembre cuando tuvieron que bajarlo de la lista de la Vuelta a España por la aparición de tramadol en dos pruebas de laboratorio. Al no tener nada firmado, el ciclista boyacense no pudo alegar y tuvo que aceptar la idea de quedarse sin equipo, algo que no ha cambiado hasta la actualidad.

En los días siguientes a la sanción, la escuadra francesa decidió tomar distancia de la investigación, pero la versión de Hubert finalmente se conoció ante la explosión del caso. En términos generales agradeció por todo lo que dio Nairo al equipo, sin embargo, confirma que se desligaron de la polémica para no meterse en problemas con la UCI, dejando al colombiano solo en su defensa.

Nairo Quintana estuvo tres años en el Arkéa-Samsic - Foto: Getty Images

Nairo tuvo que irse a pesar de ser la gran figura del equipo francés, que se estrenó en el World Tour gracias a los puntos que recogió en estos tres años de trabajo, muchos de ellos en los pedales del Cóndor, a quien ‘borraron’ de sus logros en la presente temporada, aún cuando les sumó con el par de títulos en el Tour de la Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var.

Por esas dos victorias fueron 325 puntos en total, eso sin contar el quinto lugar en la París-Niza, el cuarto puesto en la Vuelta a Cataluña y la séptima casilla en la Ruta de Occitania, antes del Tour de Francia, donde, previo a la sanción, había acabado sexto muy cerca de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

Nairo pegado a la rueda de Pogacar y Vingegaard en el Tour de Francia 2022 - Foto: AFP

Hubert contraataca

La controversia sobre la situación de Nairo se reactivó en enero de este año, cuando se empezó a hablar de un posible ‘veto’ en Europa para que ninguno de los equipos reconocidos lo fichara. Luego vinieron los rumores de un posible retiro y, por último, el ‘grito’ de lucha del pedalista, que asegura estar ilusionado con volver a competir.

Gracias a eso, los ojos se volvieron a girar hacia el Arkéa, que opinó al respecto en una entrevista que Hubert le concedió al diario L’Equipe de Francia. “Nosotros hablamos como adultos y hubo un momento en el que no podía continuar con este esquema cuando había unas sospechas sobre Nairo”, indicó el mánager general, al respecto de la decisión de romper el acuerdo al que habían llegado meses antes de la descalificación.

“Yo siempre tuve confianza, pero lo que me exaspera es que aquí hubo una forma de traición” por parte de Nairo, explica el directivo del cuadro bretón. “Hoy, cuando todos los equipos miran la fragilidad que hay sobre los patrocinadores, nosotros tenemos que ir derecho. Y eso no nos queda bien”, sentenció.

Nairo ha preferido agradecer todo lo vivido en el Arkéa - Foto: Getty Images/Dario Belingheri

La respuesta fue jugársela con corredores jóvenes a los que Nairo ayudó a crecer, dejando en el olvido la posibilidad de fichar a otro corredor de experiencia para reemplazarlo. La previsión de los expertos es que el Arkéa seguramente estará peleando en la parte baja de la tabla, quizás muy lejos de donde pudieron estar si un corredor de la talla del colombiano siguiera en sus filas.