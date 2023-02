Egan Bernal publica foto de cómo se ve su rodilla luego de la caída en Argentina, ¿qué es lo que utiliza para su recuperación?

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue adelante con su recuperación luego de afrontar una nueva lesión en su rodilla izquierda, la cual lo obligó a retirarse de la Vuelta a San Juan, en Argentina, lo que alteró el calendario previsto para el pedalista nacional en este 2023.

Una caída, en la que aterrizó sobre el pavimento con su pierna, lo forzó a abandonar la prueba; sin embargo, y cómo Egan tiene acostumbrados a sus seguidores, comenzó de inmediato el trabajo de reacondicionamiento para poder estar disponible para el Ineos Grenadiers, escuadra a la que pertenece.

Precisamente, en su más reciente trino publicado en Twitter, Egan Bernal dejó un corto mensaje que llenó de emoción a sus fans, pues se encargó de acompañarlo con una fotografía que da a entender que está practicando sobre su bicicleta para poder volver a la élite del ciclismo.

“Vamos por otro día”, escribió el pedalista campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia y adjunto una imagen en la que solo se ven sus piernas y la parte trasera de la bicicleta. Allí se puede evidenciar cómo su rodilla izquierda, la que recibió el golpe en la Vuelta a San Juan, tiene un vendaje especial con cintas kinesiológicas, las cuales hacen parte del tratamiento de recuperación.

Egan Bernal tuvo que abandonar la Vuelta a San Juan 2023 por una caída. - Foto: Getty Images

Estos elementos se adhieren a la piel y gracias a su elasticidad y transpirabilidad y permiten, y se ubican de manera estratégica sobre los músculos o las zonas donde se presenta alguna lesión o molestia para ayudar a disminuir la inflamación o mejorar problemas de circulación, entre otras lesiones.

Los expertos aseguran que las ventajas de estos adhesivos es que no le impiden el movimiento a quienes deciden utilizarlas, promoviendo mejoras musculares de forma biomecánica.

Vamos por otro día 😎 pic.twitter.com/o54wmZusIc — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) February 27, 2023

¿Qué le pasó a Egan Bernal en su rodilla izquierda?

A finales de enero, el pedalista zipaquireño se presentó con el equipo británico en Argentina para afrontar la Vuelta a San Juan, carrera que no pudo terminar por una lesión en la rodilla tras sufrir una fuerte caída. Esto le impidió hacer parte de los Nacionales de Ruta, que se corrieron en Bucaramanga, y tampoco pudo recuperarse a tiempo para la Vuelta a Andalucía, que fue ganada el 19 de febrero por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

Pero la baja de Egan en competencias no termina ahí, ya que este viernes 24 de febrero se confirmó de manera oficial que tampoco podrá hacer parte de la partida en la París-Niza, que iniciará el 5 de marzo y finalizará el domingo 12 del mismo mes.

Egan Bernal se tomó una selfie antes de tomar la partida en una etapa de la Vuelta a San Juan, en Argentina, la cual tuvo que abandonar por una fuerte caída. - Foto: Getty Images

En rueda de prensa, Rod Ellingworth, director deportivo del Ineos, informó que Egan Bernal no estará en esta mítica carrera y manifestó que no hay una fecha para su regreso a la competencia. “No, todavía no estamos seguros de cuándo correrá, pero está bien”, dijo en declaraciones recogidas por VeloNews, medio estadounidense especializado en ciclismo.

Aunque en Colombia las alarmas mantienen encendidas con Egan Bernal por lo sucedido en enero de 2022, cuando sufrió el grave accidente en el que por poco pierde la vida, el directivo dio un parte de tranquilidad al decir que “no hay preocupaciones” sobre el estado físico del ganador del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021.

“Desafortunadamente, tuvo una caída en San Juan y aterrizó sobre la rodilla, nada que ver con el accidente del año pasado, pero como todo, estas cosas toman un poco de tiempo”, agregó.

Egan Bernal continúa con su recuperación y es usual que comparta sus avances en sus redes sociales. - Foto: Getty Images

Por ahora no puede “ponerle un marco de tiempo” para su regreso a las carreteras, pero están tranquilos porque “lo está haciendo bien”. Eso sí, Egan Bernal “está un poco decepcionado de no estar en Europa compitiendo en este momento”.

“Una cosa con Egan es que tienes que detenerlo porque es un tipo ambicioso, como todos estos muchachos. No podríamos haber pedido más de Egan para ser honesto hasta este punto”, puntualizó.