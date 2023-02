La mala hora de Egan Bernal: Ineos revela otra preocupante noticia sobre su lesión de rodilla

La lesión de rodilla que Egan Bernal sufrió en la Vuelta a San Juan ha pasado de ser cuestión de tiempo a una preocupación real para los directores del Ineos Grenadiers. El colombiano, que incluso viajó a Bucaramanga para los Nacionales de Ruta, se terminó retirando de esa competencia y de paso también de la Vuelta a Andalucía, que quedó en manos de Tadej Pogacar.

A pesar de esos dos abandonos, en la escuadra británica lo programaron para hacer parte de la París-Niza, tradicional clásica francesa que se disputará este año del 5 al 12 de marzo con la presencia de varias figuras del pelotón internacional como Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (EF Education EasyPost) y el propio Pogacar (UAE Team Emirates), entre otros.

Hasta ahora el colombiano sigue en la lista de preinscritos, pero su presencia sigue en incógnita a raíz del sonado problema en la rodilla que no se ha curado al 100 %. Los dirigentes del Ineos han dejado claro que no correrán riesgos con Egan y este hace parte de esa lista de precauciones que piensan tomar si no se recupera satisfactoriamente.

Egan Bernal viajará a Europa en los próximos días para continuar con su calendario - Foto: Getty Images

Gazzetta dello Sport informa este jueves que han consultado fuentes al interior del equipo y la respuesta ha sido que “aún no se ha decidido cuándo volverá a competir”, a pesar que falta poco más de una semana para el pistoletazo inicial de la carrera en La Verriere.

En caso que el ‘joven maravilla’ no alcance a llegar a tiempo para la París-Niza, la presencia colombiana en la alineación británica está asegurada con Daniel Felipe Martínez, que viene de ser campeón con una impresionante presentación en la contrarreloj final de la Ruta al Algarve, disputada en Portugal.

‘Dani’ es el proyecto del Ineos Grenadiers para el Tour de Francia, razón por la que no quieren acelerar la recuperación de Egan, entendiendo que tienen materia prima en el equipo para responder a la posible ausencia del zipaquireño.

Daniel Felipe Martínez, compañero de Egan Bernal en el Ineos, fue uno de los referentes en esta carrera de los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Federación Colombiana de Ciclismo.

Peligra el Tour de Francia

El último directivo en referirse a la situación de Egan fue Rod Ellingworth, subdirector del Ineos, que reveló la insistencia del colombiano por volver a competir lo antes posible. “Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Está totalmente abierto”, declaró para Cycling News.

Ellingworth destacó la valentía del zipaquireño para volver en menos de un año a las competencias de primer nivel, aunque cree que es muy prematuro decir que volverá a ser el mismo que salió campeón del Tour en 2019. “No puedes criticar lo que ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más”, admitió.

“Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos”, alegó el dirigente británico.

Egan Bernal abrió su calendario en 2023 con la Vuelta a San Juan. - Foto: Getty Images

Para nadie al interior del Ineos es un secreto que Egan quiere llegar al Tour, sin embargo, eso solo se decidirá dependiendo los resultados que obtenga en este primer semestre del año. “Este pequeño problema no tiene nada que ver con el año pasado. Es solo un moretón alrededor de la rodilla. Simplemente, no queremos correr ningún riesgo con él”, aseguró Ellingworth, que no se atrevió a decir si el zipaquireño estará presente o no en la clásica francesa que inicia el domingo de la próxima semana.

Todo lo dirá el tiempo, pero ya se torna de claro a oscuro la situación del ‘joven maravilla’.