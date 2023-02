Rigoberto Urán renegó por “un hijue... defecto” de un hijo suyo; hasta Maluma se le burló

Desde su ausencia en los Nacionales de Ruta por una gripa que lo afectó horas antes de la competencia, no se habían dado más noticias de Rigoberto Urán. En lo deportivo, hasta el momento, el 2023 no ha sido el más activo para el ciclista cafetero y con el pasar de los meses se espera que empiece a tener protagonismo, debido a que este año ya no será la única carta fuerte para mostrar de su escuadra, el EF Education First, pues con la llegada del ecuatoriano Richard Carapaz se espera que ambos trabajen en conjunto para las victorias de su equipo.

Rigoberto Urán con su nuevo uniforme del EF Education-EasyPost - Foto: Instagram @rigobertouran

Mientras se conoce cuál será la siguiente carrera en la que aparecerá Rigo, este se dedica a pasar tiempo de calidad junto a sus familiares en Colombia. No obstante, uno de los almuerzos más recientes lo dejó sumamente molesto con uno de sus hijos y lo hizo saber al público a través de las redes sociales. La grabación que salió a la luz el pasado fin de semana muestra al deportista relatando que a pesar de ser “paisa y montañero”, su hijo no salió con el gusto por la comida típica, pues este cambia los populares fríjoles de la región por otro tipo de almuerzo.

El pedalista, como tantos padres que sufren porque sus hijos no comen como ellos quisieran, relató de manera aireada y con una que otra grosería la situación de la siguiente manera: “Entonces qué, muchachos? Vea pues. Cómo le parece que el hijo de uno, un montañero, día domingo, se come frijoles, chicharrón y de todo, pero vea este man. No entiendo por qué a este pelao no le gusta el frijol, salió con ese defecto. No le gusta y usted paisa. Estamos en la olla con esos pelaos. Qué pena, de verdad. Molestan mucho con la comida”.

Rigoberto Urán ha demostrado ser amante a la comida típica colombiana. - Foto: Captura de pantalla Instagram rigobertouran

La respuesta del menor fue tímida, pues ante la algarabía de su padre siguió firme en sus decisión de no consumir de la legumbre característica de la región. Para mayor tristeza de Urán, hasta Maluma le opinó sobre la situación en los comentarios del video y le dijo: ”Jajajajajajajajajajaj el... defecto”.

Le salieron adelante a Rigo

“No hay nada, no hay un hijueputa ciclista bueno, no sé qué es lo que pasa en Europa, el ciclismo está muy fuerte... los últimos eran Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago…”, dijo Urán en las previa de los Nacionales de Ruta, generando gran malestar por su declaración.

Miguel Ángel López fue consultado por el diario AS sobre este pensar de su colega y de manera contundente dijo: “Yo digo que sí hay ciclistas. Hay 200 corredores sub-23. No sé si vayamos a ver algún otro en el top 10 o ganando un Tour de Francia, pero no hay que perder la fe. Para eso hay ciclismo en Colombia y hay que apoyar a las escuelas de formación y trabajar para que salgan nuevos campeones”.

Ya montado el rifirrafe entre uno y otro por lo que pensaban, el corredor que ahora hace parte del Team Medellín indicó que no debería existir tal preocupación, pues por lo que ha visto “la cosecha no es tan abundante”.

El colombiano atacó y luchó con el belga en la Vuelta a España 2022. - Foto: Getty Images

Comparando el caso con un potencia de ciclistas en Europa, se refirió al caso del último ganador de la Vuelta a España: “Si miramos el caso de, por ejemplo, Bélgica, que hasta hace poco salió Remco (Evenepoel) a ganar una gran vuelta porque hace muchos años no ganaban algo”.

A la par de esto, hizo un llamado a la calma, pues en su perspectiva no se puede esperar que de manera constante salgan grandes talentos a ganar carreras por doquier en la élite: “En Colombia, si ganamos una grande, no podemos ser desagradecidos con la vida y pretender que cada año un colombiano gane una gran vuelta. Son décadas de décadas y pasarán años”.