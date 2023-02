Video | “Estamos enfermos como un hijuep...”: Rigoberto Urán entregó mala noticia; quedó achantado

Este domingo 5 de febrero se llevará cabo en Bucaramanga la prueba élite de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, uno de los eventos deportivos más importantes del país.

Pese a que estaba inscrito, el pedalista Rigoberto Urán (EF Education First) confirmó esta semana que no hará parte de la competencia debido a quebrantos de salud. Asimismo, lamentó tener que entregar esta mala noticia.

El antioqueño, de igual manera, compartió a través de sus redes sociales un video en el que explicó que en los últimos días ha estado muy enfermo, por lo cual decidió no participar en los campeonatos nacionales.

“¿Cómo vamos, mijitos? Todo bien. Les cuento que ya estoy un poquito mejor. En estos días hemos estado enfermos como un hijueputa. Ya estoy más recuperado, pero no vamos a poder estar en los campeonatos nacionales en Bucaramanga”, indicó inicialmente.

Luego, Urán agregó: “Lastimosamente, todavía no estamos bien y seguimos en tratamiento. Nos perdemos estos campeonatos que organiza la Federación de Ciclismo. Me da mucha tristeza no poder competir, porque estaba bien. Quería compartir con la gente”.

El pedalista del EF Education First recalcó finalmente en su cuenta personal de Twitter que quedó bastante achantado y prometió estar en los Campeonatos Nacionales de Ruta del próximo año.

“No se pudo compartir con toda la gente en Bucaramanga. Les mando un abrazo y que disfruten mucho de este evento. Nos veremos el próximo año compitiendo en los Campeonatos Nacionales”, concluyó.

Así será la ruta de la prueba élite: Salida frente al estadio - Carrera 30 - Calle 10 - Carrera 27 - Puerta del Sol - Calle 70 - Puente Palenque - Anillo Vial - Calle 45 - Carrera 27 - Calle 10 - Carrera 30 - Estadio. 237 kilómetros (10 vueltas).

La apuesta de Rigo

Rigoberto Urán sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y reveló que uno de sus propósitos para 2023 era dejar de decir tantas groserías, además de prepararse de la mejor manera para participar en una de las tres grandes vueltas.

“Qué más pues, mijitos. Oiga, ya que estamos en 2023 tengo un propósito, se los voy a contar: voy a dejar de decir groserías, muchachos. Voy a mejorar mi vocabulario, ya que soy un empresario, un padre de familia y un hombre responsable, pues ese es mi propósito. Ustedes me van a ayudar en eso, pilas, pues, muchachos. Un abrazo, vamos con toda este año”, indicó el ciclista.

Ante este anuncio, el corredor del EF Education First señaló que los trabajadores de una de sus tiendas decidieron comprarle una alcancía para que depositara 10.000 pesos cada vez que incumpla la promesa que hizo, todo con el objetivo de ayudarlo a mejorar su vocabulario.

“Cómo les parece que estos muchachos me pusieron una alcancía, para que por cada grosería que diga, vea 10.000 pesos. Mijitos, seguimos firmes. De esta boquita no ha salido ni una grosería en una semana”, enfatizó.

Asimismo, afirmó: “Se van a joder porque no he dicho ni una grosería. Llevo una semana, muchachos, y voy para muchas más. O sea que lo que ustedes no saquen con sus salarios y sus propinas, muchachos, de esta boquita no van a recibir ni un solo peso”.

El corredor colombiano, sin embargo, confesó que la semana pasada una marca patrocinadora de motos lo hizo perder y aseguró que volvió el Rigo de siempre, lleno de groserías.