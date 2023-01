Rigoberto Urán prometió dejar de decir groserías en 2023, pero generó opiniones divididas en sus seguidores

Aunque el ciclista no es grosero para ofender a los demás, expuso sus razones.

Rigoberto Urán, uno de los pedalistas colombianos más destacados en los últimos tiempos, compartió con sus seguidores cuál será su propósito en 2023, además de prepararse de la mejor manera para participar en una de las tres grandes vueltas.

El Toro de Urrao, como también se le conoce, afirmó que contempla dejar de decir groserías, aunque para algunos fanáticos hacen parte de su personalidad. El anuncio lo brindó desde una de sus tiendas y con el carisma que le imprime a cada video que sube a sus redes sociales.

El competidor de 35 años de edad, que ha sido podio en la clasificación general del Tour de Francia y el Giro de Italia, que esta temporada contará en su equipo con un nuevo compañero de élite, Richard Carapaz, sustentó su decisión así:

“Qué más pues, mijitos. Oiga, ya que estamos en 2023 tengo un propósito, se los voy a contar: voy a dejar de decir groserías, muchachos, voy a mejorar mi vocabulario, ya que soy un empresario, un padre de familia, un hombre responsable, pues ese es mí propósito. Ustedes me van a ayudar en eso, pilas pues muchachos, un abrazo, vamos con toda este año”.

Del anuncio llama la atención la expresión “ustedes me van a ayudar”, refiriéndose a sus seguidores, lo que hace suponer que tiene en algo en mente para interactuar con ellos para que le ayuden en su cometido, aunque restará esperar.

El propósito de Rigo dividió los comentarios a la publicación, que como era de esperarse suma miles de me gusta. Unos lo apoyan mientras otros dicen que no tiene por qué cambiar, dado que no usa sus groserías para ofender a los demás.

“Sí, Rigo. Redunda tanta grosería, un lenguaje coloquial no necesario, que sea un ejemplo a seguir, eviteme explicaciones a mis hijos para justificar sus groserías, un lenguaje inapropiado... que Dios le ayude a lograrlo como objetivo 2023″, dijo una de los seguidores del pedalista, que ni siquiera en conferencias de prensa reprime un ‘madrazo’.

Así mismo, hubo quien respondió a su publicación: “No, eso es tuyo, no hace falta más de ti, ser tal cual eres, y al que no le guste, ni modo. A menos que tú te sientas mal, si es por dar gusto a otros no está bien, decide tú yo por mi disfruto de cada palabra tuya de cada cosa tuya”.

El anuncio de Rigoberto Urán fue dado a conocer solo horas después de que publicara una foto en la que se ve junto a su esposa, Michelle, y sus hijos, recién levantados.

La casa de Rigoberto Urán en Antioquia

Rigo es uno de los personajes más queridos en el país y la periodista española Eva Rey lo sabe, de ahí que fuera invitado a su programa de entrevistas, transmitido por YouTube.

En el formato Desnúdate con Eva, el pedalista le abrió las puertas a toda la producción para hablar de deportes, intimidades y datos que no muchos sabían de él. Fue allí donde algunos notaron los exclusivos detalles de la casa de Urán, lugar que no se había mostrado en detalle.

Rigoberto vive con su esposa y sus hijos en una amplia casa campestre en las montañas antioqueñas, con una gran vista y espacios amplios y bien iluminados.

También se pudo ver que la casa tiene amplias zonas verdes y un garaje donde guarda todas sus bicicletas. En la cocina, de lado y lado, hay mesones con los que todo buen chef quisiera contar, y la nevera es bastante amplia, tanto como para no tener que buscar cómo abrir espacio cada que hace mercado. En el fondo de esta hay una sala de estar donde Rigo comparte con su familia las comidas.