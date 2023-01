Video | “Se van a joder, no recibirán un solo peso”: Rigo Urán a empleados por pago extra

Rigoberto Urán, uno de los pedalistas colombianos más destacados de los últimos tiempos, sorprendió hace unos días a todos sus seguidores y reveló que uno de sus propósitos para 2023 es dejar de decir tantas groserías, además de prepararse de la mejor manera para participar en una de las tres grandes vueltas.

“Qué más pues, mijitos. Oiga, ya que estamos en 2023 tengo un propósito, se los voy a contar: voy a dejar de decir groserías, muchachos. Voy a mejorar mi vocabulario, ya que soy un empresario, un padre de familia y un hombre responsable, pues ese es mi propósito. Ustedes me van a ayudar en eso, pilas pues muchachos. Un abrazo, vamos con toda este año”, indicó el ciclista.

Ante este anuncio, el corredor del EF Education First señaló que los trabajadores de una de sus tiendas decidieron comprarle una alcancía para que depositara 10.000 pesos cada vez que incumpla la promesa que hizo, todo con el objetivo de ayudarlo a mejorar su dialecto.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó su cuenta oficial de Instagram para manifestar que no ha dicho ni una sola mala palabra en los últimos días. Asimismo, señaló que va a estar muy difícil que sus empleados reciban algún pago extra gracias a ese marrano que le regalaron.

Rigoberto Urán se encuentra alistándose para afrontar la temporada 2023 - Foto: Getty Images

Rigoberto Urán espera estar en una grande esta temporada - Foto: FTV PRO - SEMANA

“Cómo les parece que estos muchachos me pusieron una alcancía, para que por cada grosería que diga, vea 10.000 pesos. Mijitos, seguimos firmes. De esta boquita no ha salido ni una grosería en una semana”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “Se van a joder porque no he dicho ni una grosería. Llevo una semana, muchachos, y voy para muchas más. O sea que lo que ustedes no saquen con sus salarios y sus propinas, muchachos, de esta boquita no van a recibir ni un solo peso”.

El subcampeón del Tour de Francia en 2017 puntualizó en su cuenta personal de Instagram que el único pago que recibirán sus empleados será el salario, puesto que sigue firme sin decir groserías.

Urán reveló cuánta plata tiene

Rigoberto Urán también estuvo como invitado recientemente en el nuevo programa digital de Eva Rey y contó algunos detalles de su vida personal. Igualmente, la periodista española intentó picarle la lengua al corredor del EF Education First y le preguntó sobre cuánto dinero tiene en sus diferentes cuentas bancarias, puesto que en la actualidad también es considerado como un gran empresario.

El antioqueño, sin embargo, no quiso ahondar mucho en ese tema y le pidió a la comunicadora que no le preguntara ese tipo cosas. “¿Quiero saber cuánto dinero tiene Rigoberto Urán en su cuenta bancaria?”, le preguntó la española al reconocido ciclista, que respondió: “Tengo muchas cuentas. marica, me cae la Dian, no me pregunte esas cosas [risas]”.

Rey insistió y volvió a preguntarle sobre cuánto dinero tenía actualmente, por lo que el subcampeón del Tour de Francia 2017 confesó que quiere ampliar sus negocios y pedirá próximamente un préstamo de 15.000 millones de pesos.

El ciclista Rigoberto Urán recibió en su casa a la periodita Eva Rey. - Foto: Instagram @des_coneva

“En estos momentos me va a tocar hipotecar la casa, necesito un préstamo grande porque queremos abrir cuatro fincas. Es un préstamo cercano a los 15.000 millones. En mi cuenta de ahorros tengo como 32 millones de pesos. No tengo billetera en la actualidad porque aquí en Medellín me fían a donde voy”, concluyó.

El ciclista colombiano cambió finalmente el tema y no le quiso revelar más detalles a la presentadora ibérica.