Video | Einer Rubio destrozó la montaña en el UAE Tour; dejó regado hasta a Remco Evenepoel

El ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar Team) ganó este miércoles la tercera etapa del UAE Tour, disputada entre Al Fujairah y la cima de Jebel Jais sobre 185 kilómetros, dejando en el camino all belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), que, a pesar de la derrota, es el nuevo líder de la quinta edición del tour emiratí.

Einer Rubio atacó a 10 kilómetros de la imponente cima (de más de 1.900 metros) con la ayuda inicial de su compañero Albert Torres y sin que nadie del pelotón, tirado sobre todo por el Soudal-Quick Step de Evenepoel, saliera a por ellos.

Ya en solitario, el colombiano fue incrementando la distancia hasta el minuto de ventaja y, cuando el gran grupo quiso darle caza, el triunfo ya estaba en manos del de Chíquiza, que en el día de su cumpleaños número 25 se quiso regalar su primera victoria como profesional.

Parti à 10 km du terme, Einer Rubio 🇨🇴 a remporté le jour de ses 25 ans la 3e étape du #UAETour à Jebel Jais devant Remco Evenepoel à 14" qui a pris les commandes du général #UAETour2023 Adam Yates complète le podium du jour. #ciclismo #wielrennen #cyclisme pic.twitter.com/qM3YxKYHJX — Les Rois du Peloton (@LRoisDuPeloton) February 22, 2023

Un gran día para el Movistar Team, que además de lograr su primer triunfo en la montaña en este arranque de 2023, tuvo mucha presencia en carrera, con el triunfo de Rubio, pero antes también con la escapada de Oier Lazkano. El vitoriano atacó desde la fuga y fue cazado a 14 de meta.

Rubio en su ataque en solitario a 10 kilómetros de la meta - Foto: @gettysport / Movistar Team

“La verdad es que es increíble. ¡Primera victoria profesional! Estos años pasados pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo. Ahora estoy en una gran forma. Mi equipo me ha traído como un rey en la ascensión”, explicó el ciclista colombiano después de subir al podio como ganador de etapa.

El UAE Tour no se caracteriza especialmente por tener grandes ascensos, razón por la cual era necesario aprovechar el final en alto de este miércoles. “He llegado a pie de puerto y quería probar desde abajo, venía con muchas fuerzas. Ganar aquí es increíble. La táctica de hoy era aguantar a rueda hasta más adelante, pero tenía mucha fuerza, mis compañeros estaban conmigo, tenía que probar y se nos ha dado el día de hoy”, dijo el boyacense.

Rubio insistió en la importancia de esta victoria para su carrera. “Estos años pasados tuve muchísimos problemas; llegaba a las carreras y no me podía exprimir. El equipo me ha tratado como un rey; he querido probar desde abajo, tenía muchas fuerzas. Es increíble ganar aquí, ¡qué mejor regalo de cumpleaños! Seguimos trabajando”, agregó en los medios oficiales de la carrera.

Einer Rubio en el podio del UAE Tour tras su victoria en la etapa 3 - Foto: Movistar Team

Gracias a esta victoria, el colombiano sigue haciendo méritos para ser considerado como líder en el próximo Giro de Italia. La idea de la dirigencia del cuadro español es potenciar al escalador como un líder a futuro para que pueda tomar el puesto libre que dejó Alejandro Valverde tras su retiro.

Aunque no está confirmado al 100 %, Einer acudiría a la corsa rosa como capo de escuadra, algo que no sucede desde que Miguel Ángel López comandara a los telefónicos sin éxito en 2020, recordando que se retiró en la primera semana producto de una fuerte caída en la contrarreloj individual.

Pese a los 14 segundos de botín que logró Rubio, la general del UAE Tour no parece estar a su alcance. El nuevo líder es Remco Evenepoel, que fue segundo en Jebel Jais y robó un segundo al resto de aspirantes. En la general, el belga tiene 7 segundos de margen sobre el anterior líder Luke Plapp (INEOS Grenadiers) y 11 sobre el español Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

Rubio levantando el trofeo del ganador de etapa en el UAE Tour - Foto: Movistar Team

Clasificación general del UAE Tour (etapa 3)

1. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) - 8:27:22

2. Lucas Plapp (AUS/Ineos Grenadiers) a 0:07

3. Pello Bilbao (ESP/Bahrain-Victorious) a 0:11

4. Stefan de Bod (RSA/EF-EasyPost) a 1:01

5. Wouter Poels (NED/Bahrain-Victorious) a 1:04

6. Harm Vanhoucke (BEL/DSM) a 1:10

7. Andreas Leknessund (NOR/DSM) a 1:10

8. Einer Rubio (COL/Movistar) a 1:11

9. Georg Steinhauser (GER/EF-EasyPost) a 1:11

10. Adam Yates (GBR/UAE Emirates) a 1:12

Con información de Europa Press.