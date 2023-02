Daniel Felipe Martínez escala aceleradamente posiciones en el ‘ranking’ UCI: su nueva posición

A pesar de que Colombia tiene exponentes fijos en el ciclismo colombiano, atrás de ellos hay otros tantos que han empezado a retumbar con mayor fuerza tal es el caso de Santiago Buitrago o Daniel Felipe Martínez. El segundo siempre ha estado a la par de Nairo Quitana, Egan Bernal o Rigoberto Urán; sin embargo, no ha tenido un papel supremamente visible, ya que trabaja en la mayoría de competencias como gregario en su equipo, INEOS Grenadiers.

No obstante, cuando es llamado a la acción el nacido en Soacha responde sin importar cuál sea el terreno y la muestra clara de ello, es la suma de los puntos que ha logrado durante las últimas carreras desarrolladas en donde siempre se ha hecho un lugar protagónico. La más reciente, durante la Vuelta Algarve que le permitió sumar unidades para cerrar el mes de febrero como el mejor colombiano en el ranking de la UCI.

Daniel Felipe Martínez, campeón de la Vuelta Algarve 2023. - Foto: INEOS Grenadiers

Martínez tras celebrar en Portugal, alcanzó la línea de los 2.030 puntos dejando en el camino a su compatriota Sergio Higuita, quien salió del top 10 al sumar apenas 2.022 puntos. París Niza y País Vasco serán las próximas competencias donde el mejor cafetero buscará refrendar lo hecho en el arranque de 2023.

Ranking internacional de la UCI

1. Tadej Pogacar - SLO (UAE TEAM EMIRATES): 5531 puntos.

2. Wout Van Aert - BEL (JUMBO-VISMA): 4525 pts.

3. Remco Evenepoel - BEL (SOUDAL QUICK-STEP): 4057.5 pts.

4. Jonas Vingegaard - DEN (JUMBO-VISMA): 3154 pts.

5. Arnaud De Lie - BEL (LOTTO DSTNY): 2490 pts.

6. Pello Bilbao López de Armentia - ESP (BAHRAIN VICTORIOUS): 2346 pts.

7. Aleksandr Vlasov - (BORA – HANSGROHE): 2274 pts.

8. Stefan Kung - SUI (GROUPAMA – FDJ): 2215 pts.

9. Michael Matthews - AUS (TEAM JAYCO ALULA): 2157.67 pts.

10. Daniel Felipe Martínez - COL (INEOS GRENADIERS): 2030 pts.

Daniel Felipe Martínez de Colombia e INEOS Grenadiers antes de la 39ª Vuelta a San Juan Internacional 2023, Etapa 7, una etapa de 112 kilómetros, de San Juan a San Juan. - Foto: Getty Images

Durante el más reciente fin de semana una bandera colombiana ondeó en tierras europeas, esto gracias a la magistral presentación de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta Algarve 2023. El pedalista nacional fue el mejor tiempo acumulado a lo largo de la competencia que terminó este domingo -19 de febrero- con una contrarreloj final donde hubo victoria del suizo Stefan Küng, del Groupama-FDJ.

Al término de su destacada presentación, dijo haberse visto sorprendido por lograr el primer título de año: “Es una sorpresa para mí ganar la Vuelta al Algarve, mucha gente pensaba antes de iniciar la etapa que Filippo Ganna era el favorito para la clasificación general. Llegué a esta carrera sin estar al 100 %, pero cada día me sentía mejor y tuve muy buenas piernas en la contrarreloj”.

Daniel Martínez fue campeón nacional contrarreloj en 2019, 2020 y 2022. - Foto: Getty Images

Fijando ya su mirada en lo que sigue, expresó que va con cautela para no tener contratiempos durante la temporada. No obstante, sin dudarlo, fijó su mira en el objetivo primario del año: “Vamos a ir paso a paso. Por el momento voy a saborear esta gran victoria, luego me voy a preparar para el Tour de Francia, que es mi principal objetivo para la temporada, pero antes del Tour, habrá carreras importantes como la París-Niza, el Tour del País Vasco y las Clásicas de las Ardenas”.

A la par de esta declaración del ciclista colombiano, desde su equipo, el Ineos a través de su subdirector, Rod Ellingworth, avaló que será carta primaria en la ronda gala: “Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento (...) Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”.