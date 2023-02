Daniel Felipe Martínez fija su mirada en el objetivo primario de la temporada, el Ineos lo avala

Durante el más reciente fin de semana una bandera colombiana ondeó en tierras europeas, esto gracias a la magistral presentación de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta Algarve 2023. El pedalista nacional fue el mejor tiempo acumulado a lo largo de la competencia que terminó este domingo -19 de febrero- con una contrarreloj final donde hubo victoria del suizo Stefan Küng, del Groupama-FDJ.

El ciclista colombiano, de 26 años, logró dejar en alto a la nación. - Foto: Getty Images

En la última etapa de la ronda, que fue ejecutada en la modalidad de contrarreloj individual y constó de 24,4 kilómetros ingresando y saliendo de Lagoa, le permitió al colombiano Martínez posesionarse como el máximo ganador. Lo mejor: este es el primer título colombiano en una carrera europea en la temporada 2023.

Vale la pena destacar que el ciclista, de 26 años, tuvo una buena racha en la Vuelta al País Vasco 2022. Ahora, el escarabajo puso sus pies en el punto más elevado del podio, donde acompañó al italiano Filippo Ganna y del belga Ilan Van Wilder.

Al término de su destacada presentación, dijo haberse visto sorprendido por lograr el primer título de año: “Es una sorpresa para mí ganar la Vuelta al Algarve, mucha gente pensaba antes de iniciar la etapa que Filippo Ganna era el favorito para la clasificación general. Llegué a esta carrera sin estar al 100 %, pero cada día me sentía mejor y tuve muy buenas piernas en la contrarreloj”.

Daniel Felipe Martínez y había figurado en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: AFP/Jaime MORENO VARGAS

Fijando ya su mirada en lo que sigue, expresó que va con cautela para no tener contratiempos durante la temporada. No obstante, sin dudarlo, fijó su mira en el objetivo primario del año: “Vamos a ir paso a paso. Por el momento voy a saborear esta gran victoria, luego me voy a preparar para el Tour de Francia, que es mi principal objetivo para la temporada, pero antes del Tour, habrá carreras importantes como la París-Niza, el Tour del País Vasco y las Clásicas de las Ardenas”.

A la par de esta declaración del ciclista colombiano, desde su equipo, el Ineos a través de su subdirector, Rod Ellingworth, avaló que será carta primaria en la ronda gala: “Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento (...) Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”.

Dejando entrever el directivo que Bernal tendrá un papel secundario por su regreso lento a la alta competencia, también contó el sentir del zipaquireño y cómo han sido los últimos meses intentando no dar pasos en falso para tenerlo al mejor nivel posible: “Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos”.

Cabe recordar que tras la Vuelta a San Juan disputada a inicios de año, Egan tuvo una complicación en una de sus rodillas, lo cual le impidió hacer parte de los Nacionales de Ruta celebrados en Colombia. Entregando actualizaciones de esa lesión, Ellingworth dijo: “Este pequeño problema no tiene nada que ver con el año pasado. Es solo un moretón alrededor de la rodilla. Simplemente, no queremos correr ningún riesgo con él”.

Egan Bernal hizo presencia en la Vuelta a San Juan 2023. - Foto: Getty Images

Para finalizar, dio un valor inmenso a lo hecho día a día por Egan para estar a punto y demostrar que puede volver a la élite: “No puedes criticar lo que ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más. Estamos corriendo con él”.