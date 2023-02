Nairo Quintana logra el primer objetivo de su viaje: firmó acuerdo en el exterior

Mientras todos los fanáticos del ciclismo en Colombia siguen expectantes por conocer noticias de su futuro deportivo, Nairo Quintana firmó un acuerdo con la ciudad de San Luis Potosí para llevar por segundo año consecutivo el Gran Fondo a tierras mexicanas.

La edición del año pasado, primera por fuera del país, fue un éxito y eso hizo más fáciles las negociaciones que se concretaron este fin de semana de la mano de Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis, que ha fortalecido su relación con el colombiano desde que le abrió las puertas a la carrera ciclista que suele hacer el ‘Cóndor’ al final de cada temporada.

El primer gran fondo en territorio mexicano contó con cuatro categorías diferentes en las ramas masculina y femenina, siendo la más llamativa el Gran Fondo, con 140 kilómetros de recorrido y dos ascensos. También se hizo el Medio Fondo de 82 km, la carrera de MTB y la prueba de Retador con 25 km.

Previo a su arribo a México en octubre del año pasado, Nairo Quintana despertó la ‘locura’ entre los aficionados y hasta lo compararon con Lionel Messi. En rueda de prensa, Galindo Ceballos describió que “para los ciclistas, Nairo Quintana es lo que para los futbolistas es Messi”.

Nairo ya había adelantado que viajaría a México para cerrar este acuerdo - Foto: Juan Carlos Sierra

Los detalles de esta nueva edición del Gran Fondo en México se irán dando a conocer con el transcurso de los meses, pues está programado para realizarse en el último trimestre del 2022.

De momento, el acuerdo se hizo oficial y de esta manera Nairo cumple el primer objetivo de su viaje al extranjero, y ahora se podrá enfocar al 100 % en las reuniones con directivos del ciclismo. La idea del colombiano y su grupo de trabajo es estudiar las opciones que todavía existen en el mercado y tratar de resolver las dudas respecto a aquellas escuadras que no se la han querido jugar por miedo a retaliaciones de la Unión Ciclista Internacional (UCI) o el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC).

Nairo celebró el acuerdo para llevar el Gran Fondo a San Luis por segunda vez consecutiva - Foto: Instagram @nairoquincoficial

Equipo italiano lo tiene en carpeta

El pasado 25 de enero, El Cóndor negó que esté pensando en el retiro y aseguró que quiere volver a competir, pero en Europa, descartando de raíz las opciones que surgieron en el pelotón nacional como el Team Medellín, que firmó a Supermán López y le puso a Nairo la opción de hacer una ‘dupla’ inédita con otra de las figuras del ciclismo colombiano ante el mundo.

Nairo dijo en su rueda de prensa que había algunos equipos interesados en él, aunque prefirió no dar nombres para evitar entorpecer las negociaciones que posiblemente se activen desde este martes 21, cuando el colombiano partirá hacia el Viejo Continente con la maleta llena de ilusión.

Lo positivo es que ya se han empezado a destapar cartas desde Europa, más exactamente en Italia, donde esta semana se conoció que el Eolo Kometa sí tiene al Cóndor en carpeta, aunque prefieren ver cómo avanza su situación. Fran Contador, hermano del legendario Alberto y directivo de la escuadra italiana, tocó el tema del colombiano en una reciente entrevista para el diario Marca.

Nairo Quintana en los Nacionales de Ruta 2023. - Foto: Federación Colombiana de Ciclismo.

“Para obtener resultados necesitaremos coger a corredores que estén consagrados y que sepamos que van a ganar ya. Pero también es una cuestión de presupuesto y siempre serán decisiones muy meditadas entre los implicados”, dijo Fran.

Sabido es que el entorno de Contador tiene una gran admiración por Nairo y eso facilita una eventual negociación. Al preguntarle directamente por el corredor de 33 años, Fran no negó que lo tuvieran en mente. “Creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”, dijo.

La principal ventaja del Eolo es que no pertenece al MPCC, por lo tanto, es autónomo con sus decisiones. “Cuando empezamos en profesionales, en 2021, hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta”, señaló el dirigente español.