Ineos anuncia drástica decisión con Egan Bernal: peligra su participación en el Tour de Francia

Los directivos del Ineos Grenadiers están dichosos luego del título de Daniel Felipe Martínez en la Vuelta al Algarve 2023, la primera carrera que disputó el colombiano desde su regreso a territorio europeo.

‘Dani’ destrozó los cronómetros en la contrarreloj individual de la última etapa y saltó desde el séptimo hasta el primer lugar, consiguiendo así su tercera corona como ciclista profesional después del Critérium del Dauphiné en 2019 y la Vuelta al País Vasco en 2022.

De este modo, el de Soacha confirma su gran estado de forma y escribe su nombre en la lista preliminar para el Tour de Francia, al que quiere llegar en un pico alto de rendimiento, en busca de tomar revancha de la edición pasada, en la que terminó 29° después de sufrir quebrantos de salud en la primera y segunda semana.

“El año pasado entré en buena forma, pero contraje un pequeño virus respiratorio que me sacó de la contienda. Después fue muy difícil recuperarme, con el calor y con el nivel del Tour. Este año espero pasar página sobre esa experiencia”, dijo Martínez a Cycling News, justo después de levantar el título de la carrera portuguesa.

El ciclista colombiano, de 26 años, logró dejar en alto a la nación. - Foto: Getty Images

Aunque muchos esperaban que el líder del Ineos para el Tour fuera Egan Bernal, la confianza de los dueños está puesta sobre Martínez, entendiendo que es incierto el nivel del ‘joven maravilla’ tras un año completo en que no compitió por el fuerte accidente que sufrió en enero de 2022.

Egan ya ha dicho abiertamente que su objetivo número 1 es volver a ser protagonista en la grande bouclé, sin embargo, los directores del Ineos no confirman todavía que vaya a estar entre los 7 elegidos para la segunda grande del año. “Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento”, dijo el subdirector del equipo de la escuadra británica, Rod Ellingworth, evaluando lo que fue la Vuelta al Algarve.

“Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Está totalmente abierto”, declaró.

Egan Bernal viajará a Europa en los próximos días para continuar con su calendario - Foto: Getty Images

Ellingworth destacó la valentía del zipaquereño para volver en menos de un año a las competencias de primer nivel, aunque cree que es muy prematuro decir que volverá a ser el mismo que salió campeón del Tour en 2019. “No puedes criticar lo que ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más”, admitió.

“Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos”, alegó el dirigente británico.

Egan recibió el cariño de los fanáticos durante su paso por Argentina - Foto: Getty Images

Para nadie al interior del Ineos es un secreto que Egan quiere llegar al Tour, sin embargo, eso solo se decidirá dependiendo los resultados que obtenga en este primer semestre del año. Lo próximo para él sería la París-Niza, pero depende de que se recupere al 100 % del problema en la rodilla que acarrea desde que participó en la Vuelta a San Juan.

“Este pequeño problema no tiene nada que ver con el año pasado. Es solo un moretón alrededor de la rodilla. Simplemente, no queremos correr ningún riesgo con él”, aseguró Ellingworth, que no se atrevió a decir si el zipaquereño estará presente o no en la clásica francesa que inicia el próximo 5 de marzo y que también contará con la presencia de Martínez.

“Hay un camino largo al Tour, con muchas carreras, y todo puede pasar”, sentenció el subdirector del Ineos Grenadiers.