Se conocen nuevos detalles del fichaje de Linda Caicedo al Real Madrid; le ganó el pulso a Barcelona y Chelsea

El Deportivo Cali no recibiría ningún beneficio económico del fichaje de la delantera.

Galáctica, colombiana y superpoderosa. Así se podrá definir a Linda Caicedo si pasa los exámenes médicos en el Real Madrid, club al que viajará a presentar exámenes médicos el próximo 22 de febrero desde México, después de cumplir con el compromiso en la W Revelations Cup en el país manito.

Linda cumple la mayoría de edad, y de paso, sería la primera colombiana en la casa blanca.

FIFA hace reconocimiento a los goles de Linda Caicedo - Foto: @fcfseleccioncol

Linda seguiría escribiendo la historia que empezaron en España, Nata Gaitán en el Valencia y Sevilla como Isabella Echeverry, Nicole Regnier y Leicy Santos en Atlético de Madrid o actualmente en la Real Sociedad.

Linda será presentada el viernes. Caicedo finalizó su contrato con el Deportivo Cali en diciembre y quedó como jugadora libre, por lo que el equipo azucarero no recibe ningún beneficio económico.

“Real Madrid adquiere directamente los derechos económicos y un porcentaje de participación en los derechos de imagen de Linda Caicedo, a partir del momento en el que cumpla la mayoría de edad”, informó Julián Capera.

El Madrid le ganó la puja al Chelsea y al Barcelona.

Spain's Cristina Libran (2L) and Sara Ortega (2R) fight for the ball with Colombia's Linda Caicedo during the FIFA U-17 womenís football World Cup 2022 final match between Colombia and Spain at the DY Patil Stadium in Navi Mumbai on October 30, 2022. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) - Foto: AFP

La casa blanca tiene jugadoras que conforman la Selección de España: Misa, Ivana, Rocío, Olga, Maite Oroz, Teresa, Zornoza, Athenea, Esther, Weir, Toletti, Feller, Svava, Freja Siri, Kenti Robles, Kathellen y Lucía que en este momenrto, como Linda, afrontan compromisos internacionales.

El Madrid pelea en este momento con Barcelona la Finetwork Liga F en la que las azul grana suman 57 puntos y el Real Madrid 52.

En la Liga de campeones están en el grupo A que lidera el Chelsea con 16 puntos, seguidas del PSG con 10 y el Madrid tiene 8.

Desde muy pequeña, Linda supo que sería futbolista y cambió las muñecas por los balones.

“Mi mamá y mi papá desde el principio me apoyaron, no lo vieron como algo malo. Empecé en un equipo de hombres llamado Fundación Real Juanchito y ahí ya pasé al femenino. Con 5 años, lo importante fue que mis padres me siguieron el juego”, dijo a SEMANA.

No la tuvo fácil, debía caminar largas horas para llegar a entrenar.

“Cuando entrenaba en Atlas siempre cogía bus; luego ‘un pirata’, que se les dice así en Cali a los que son como taxistas, y siempre tenía que caminar mucho para poder llegar al entrenamiento. Son cosas que a uno le ayudan a crecer y lograr lo que uno quiere”, indica y como si fuera poco.

Su mamá y papá han sido el mejor apoyo en su carrera, desde sus primeros goles, le diseñaban incluso los zapatos para poder jugar.

“Sí, salía a jugar y como las canchas eran de tierra, mi mamá se cansó de que dañara zapatos. Me compró algunos tenis para salir a otras cosas bien presentada, pero cuando eso pasaba ya no tenía. Se las ingenió y me hizo los zapatos de caucho”.

Las jugadoras de la Selección Colombia festejando el tanto de Linda Caicedo ante Nigeria - Foto: FCF

Linda por poco deja el fútbol. Un tema de salud la puso a dudar si volver o no a las canchas.

“Fue muy complejo. Lo viví en cuarentena gracias a Dios, porque en ese momento todo estaba parado en el fútbol y pude recuperarme. Tuve una masa en el ovario, me la retiraron. Fue un proceso de exámenes, controles y clínica. El Cali se ha portado excelente y más en ese momento. Estoy muy agradecida con ellos. Pensar que un día estás en casa y al otro día en una clínica o pensar que no vas a volver a jugar fútbol de alto rendimiento fue duro. Pero Dios me tiene para lindas cosas y hoy estoy lista para un mundial en la India”, puntualizó.