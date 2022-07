Linda Caicedo, crack del fútbol femenino: campeona bolivariana y tres mundiales asegurados

La delantera es figura con la sub 17, sub 20 y selección de mayores.

Las calles destapadas del barrio La Gaviota, en el corregimiento de Villa Gorgona en Valle del Cauca, no sólo vieron cómo Linda Caicedo destrozaba con su fútbol a niños de su edad o mayores a ella, sino también cada par de zapatos que Herlinda Alegría y Mauricio Caicedo le compraban.

Nació para dejar huella en el balompié y lo demostró desde Generaciones Palmiranas. Regates, gambetas, goles y un talento que sorprendía.

Su enorme sonrisa la dibuja gracias a los trazos que tiene del arco rival en el alma. Hace goles desde pequeña, en Atlas, la Selección Valle y, posteriormente, América de Cali.

Con el escarlata, según los registros del estadista Rey Buitrago de fémina fútbol, debutó en el profesionalismo ante Cortuluá el 14 de julio de 2019, entrando al minuto 52 por Luz Karime Caicedo, y de paso debuta con gol al 79′, en el triunfo ese día por 2-0. Con las Escarlatas, Linda jugó 12 partidos por Liga con 7 goles anotados, siendo campeona en ese 2019 frente al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Luego de su paso por América, se fue al Deportivo Cali. En el cuadro azucarero desde 2020 hasta la fecha, ha disputado 37 partidos oficiales entre Liga y Copa Libertadores con 16 tantos marcados, siendo campeona en 2021 y subcampeona en 2022.

Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia femenina. - Foto: federación colombiana de fútbol

Con la selección de mayores debutó el 23 de octubre de 2021 ante Chile en la victoria colombiana 2-0 en la capital del Valle anotando al minuto 27. Entre partidos amistosos clase A de Fifa y Copa América, Linda ha disputado 11 juegos y ha marcado 3 goles con el seleccionado colombiano absoluto.

Linda, además, logró el gol más importante de la Selección Colombia de mayores en el último tiempo con el que sellaron el paso a la final, a los olímpicos y a la Copa del mundo venciendo a Argentina 1 a 0.

Pese a que no pudo estar en el sudamericano sub 20 que también consiguió cupo a la copa del mundo de la categoría en Costa Rica, Linda llegó a la Copa América con el oro de los Juegos Bolivarianos y con el orgullo de haber aportado goles en la sub 17 que también tiene cupo asegurado en el mundial de la India.

Esta joven crack del fútbol femenino colombiano, además, se quiere destacar en otros campos diferentes al fútbol. Se graduó de bachillerato en el colegio Gran Colombia de Villa Gorgona y en las concentraciones estudia inglés.

“El profesionalismo de Linda la ha llevado a pedir permiso antes de las 8:00 de la noche porque está en clases de inglés y así construye su proyecto deportivo. Hace sacrificios por el idioma, sin importar la doble jornada, no se va a descansar después de la cena, sino que se va a estudiar”, dijo Carlos Paniagua a SEMANA tras la experiencia que tuvo al dirigirla en la tricolor juvenil.

Messi, Neymar, Mbappé, Catalina Usme y Marta son sus futbolistas favoritos. Sin embargo, Linda es consiente que con sus condiciones y el buen trabajo en el fútbol, puede llegar a la élite mundial como sus ídolos.

“Tiene condiciones para ser la mejor del mundo”, dijo al Gol Caracol Dubán Pineda, uno de sus primeros entrenadores.