Egan Bernal se confesó y reveló las tres mentiras que dicen todos los ciclistas

Egan Bernal no tiene tiempo para perder y ya calienta motores pensando en el 2025, una temporada visagra para su futuro en el Ineos Grenadiers. Siendo el ciclista que más sueldo gana en la escuadra británica, al zipaquereño le han empezado a llover críticas en Europa contra los resultados obtenidos después del grave accidente que puso en riesgo su vida hace casi tres años atrás.

“Me operaron de una hernia discal, que estaba entre los discos L5 y L1. Me estaba produciendo bastante dolor, desde el Tour del 2020, no sé si recuerdan que me tuve que retirar por un dolor”, contó a través de redes sociales.