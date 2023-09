El Ineos de Egan Bernal se mueve en el mercado: hay fecha para firmar a Tadej Pogacar

Económicamente no hay un equipo más fuerte en el mundo que el británico, sin embargo, desde la salida de Chris Froome y el accidente de Egan Bernal, las grandes vueltas no están siendo plácidas para la formación.

Por ejemplo, en 2023 el mejor resultado fue el segundo lugar de Geraint Thomas en el Giro de Italia, después el Ineos no tuvo un solo corredor luchando por un título.

Aunque el español Carlos Rodríguez acabó cuarto en el Tour de Francia, no estuvo cerca de dar combate por el maillot amarillo, que terminó siendo para el danés Jonas Vingegaard, del Jumbo-Visma.

Ineos va por un bicampeón del Tour de Francia

“En los últimos meses puedo confirmar que el INEOS me preguntó si Tadej estaba libre o no, pero les dije que tenía contrato con el UAE hasta 2027. Si el INEOS está interesado en él antes de esa fecha, entonces tendrá que hablar directamente con el UAE Team Emirates”, dijo Alex Carrera a Global Cycling Network.

Es decir, a pesar del interés que pueda haber, el Ineos no podrá hacerse con el ciclista hasta 2027, salvo que este encuentre alguna forma de salirse de su actual contrato o que lleguen a un acuerdo en un traspaso, aspecto que parece complejo porque el UAE también es una escuadra con talonario.

No es por plata: Daniel Martínez destapa la verdadera razón por la que se va del Ineos Grenadiers

Respuesta a posible unión

Pero que Ineos esté pensando en Tadej Pogacar no es casualidad, puesto que en los últimos días ha crecido el rumor de una posible unión entre dos de los equipos más fuertes del World Tour: Jumbo-Visma y Soudal Quick Step.

Frente a esta posibilidad, Geraint Thomas sostuvo en el podcast Watts Occurring que “lo único que diría ahora es: Remco odia a Jumbo y Jumbo odia a Remco, eso no va a funcionar. No quiero empezar ningún rumor, solo digo”.

Y agregó que “lo único que me pregunto es: ¿por qué Jumbo querría esto? Acaban de ganar las tres grandes vueltas (…) ¿Cómo no encontrar un patrocinador cuando has ganado dos veces el Tour y dominado la temporada pasada? Tienes los corredores más grandes. Es triste, si es verdad”.