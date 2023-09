Capo del Ineos no se guardó nada sobre posible fusión del Jumbo-Visma y Quickstep: “Se odian”

Capo del Ineos lanza escandalosa declaración

Bajo este panorama, una de las respuestas a este rumor se dio a conocer en las últimas horas. El encargado de echar un poco de picante a esta situación fue el británico Geraint Thomas, capo del Ineos Grendiers, quien aseguró que esa fusión entre ambos elencos no se dará por una sencilla razón: “Se odian”.

Esto lo dijo en el podcast Watts Occurring : “ lo único que diría ahora es: Remco odia a Jumbo y Jumbo odia a Remco, eso no va a funcionar . No quiero empezar ningún rumor, solo digo”, haciendo referencia al futuro del belga.

Seguido a ello, el experimentado ciclista criticó la forma en la que el Jumbo maneja las cosas a pesar de dominar el circuito. “Lo único que me pregunto es: ¿por qué Jumbo querría esto? Acaban de ganar las tres grandes vueltas (…) ¿Cómo no encontrar un patrocinador cuando has ganado dos veces el Tour y dominado la temporada pasada? Tienes los corredores más grandes. Es triste, si es verdad”.