Jonas Vingegaard gana la etapa 11 del Tour de Francia: así fue la dramática definición

⛰ Côte des Mouilloux - Cat 4⃣, km 80 ⛰



😱 The riders covered the first 80 kilometres at an average speed of almost 50 km/h, and still no breakaway!



😱 Les coureurs ont parcouru les 80 premiers kilomètres à près de 50 km/h de moyenne, et toujours pas d'échappée !#TDF2024 pic.twitter.com/0miZJDHND6