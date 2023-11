Equipo europeo aclaró rumores y respondió si fichará a Miguel Ángel López para 2024

Posible regreso a Europa

“Todos sabemos que Miguel Ángel López es un muy buen corredor y un gran escalador, pero no entra en nuestros planes. Dentro del equipo, nunca hablamos de él”, afirmó Iván Basso para el medio ‘Tuttobiciweb’ y agregaron en el diario Marca que incluso, pensaron inicialmente en Nairo Quintana.

“Es un caso diferente al de Nairo Quintana. En el seno del equipo sí se debatió en su día por la posibilidad de negociar con Quintana, que finalmente estará en Movistar en 2024, pero en el caso de Supermán no ha habido dudas, ni acercamientos ni contactos de ningún tipo. No es una posibilidad para un equipo que sigue mirando con optimismo al futuro pese a los rumores que llegan de Colombia, el equipo italiano no está pensando en Supermán López como refuerzo pese a las informaciones que llegan desde su país”, dijo en el diario español que afirma que Matteo Fabbro, corredor italiano de 28 años, es la apuesta y firmará una temporada con este equipo.