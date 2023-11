Rodolfo Torres dejó el ciclismo y se convirtió en el alcalde del municipio más pequeño de Colombia: “La política es como la montaña, entre más dura mejor”

SEMANA: ¿Por qué después de ser ciclista decide meterse a la política?

Rodolfo Torres, alcalde de Busbanzá (R.T.): No es algo improvisado, siempre estuvo en mi proyecto de vida. Inicié a trabajar para llegar a la Alcaldía en 2023. Desde 2018 alterno mi carrera de administración con mi carrera deportiva. Tenía claro que culminaba en 2022 y llegar preparado para afrontar el nuevo reto que me planteé de ser el alcalde de mi pueblo Busbanzá. Siempre me preparé para el retiro, este año corrí en el campeonato nacional como profesional, decidí dejar el ciclismo, terminar mi especialización en alta gerencia y dedicarme a la campaña.

SEMANA: ¿Cómo le fue en el ciclismo?

R.T.: Yo siempre he sido un apasionado por el ciclismo. Para mí es un estilo de vida y desde pequeño en el municipio salía en bicicleta, cuando sabía que tenía talento pedí apoyo de mi familia, de las entidades, lo recibí y gracias a los deportivos ascendí y escalé hasta un equipo profesional. Empecé a los 13 años y pasé al profesional a los 19. Empecé en Boyacá es para Vivirla-Marche Team, pasé por equipos italianos, estuve en Formesán-Bogotá Humana, también en el Team Colombia, luego en el Androni y de ahí en adelante con el Team Illuminate. Me inspiraron los ciclistas de la época como Lance Armstrong o Libardo Niño. Siendo yo de escasos recursos, me ayudaron con los implementos que son muy costosos, me patrocinaron. Gané mucho en categorías menores y juveniles. En la élite fui podio en las carreras de Argentina, en San Luis y San Juan. Fui varias veces campeón de la montaña en carreras europeas y me destaqué en la etapa reina de la Vuelta a España 2015.

Rodolfo Torres, alcalde de Busbanzá. Es un municipio ubicado en la provincia de Tundama en el departamento de Boyacá, Colombia. | Foto: Archivo personal de Rodolfo Torres

SEMANA: ¿Pedaleó con Nairo y Rigo, que fueron campeón y subcampeón del Giro de Italia en 2014 y fue compañero de Egan?

R.T.: Tuve la oportunidad de vivir esa hazaña de los colombianos en el podio, yo representando al Team Colombia. Estuve también en el Tour de Francia. Fui compañero de Egan, compartimos incluso equipo de entrenamiento y hasta vivienda. Él es un campeón y que después del accidente sabía que se iba a superar y pasaría los obstáculos de la vida. Sé que traerá más triunfos para Colombia. Ese espíritu competitivo lo apliqué en mi camino a la alcaldía. Es un campeón en todo el sentido, muy serio y enfocado.

SEMANA: Busbanzá es el pueblo más pequeño de Colombia y usted es un ídolo deportivo para su gente. ¿No le da miedo pasar de ser un ciclista querido a un político criticado?

R.T.: Ese es el reto más grande, porque creé una buena imagen a lo largo de los años como ciclista, una aceptación y cariño de la gente del municipio. Quiero mantener eso, sé que lo puedo lograr, porque me considero una persona capacitada, con conocimiento, ganas y disciplina.

SEMANA: ¿Qué partido político lo avala y cuál fue su primera propuesta de campaña?

R.T.: Cuento con un grupo importante que me apoya, di el paso con personas que me colaboraron y no dudaron, como mi familia. Para mí la política es de unir, vinculé más gente hasta que finalmente lo logramos. Tuve el aval del Partido Conservador. Mi lema es ‘Unidos por la equidad’, la basé en el desarrollo económico del municipio. Sin embargo, no soy de izquierda, derecha o de centro. Soy de todo el pueblo.

Rodolfo Torres, alcalde de Busbanzá | Foto: Archivo personal Rodlfo Torres

SEMANA: ¿Cuáles son las problemáticas a mejorar en el pueblo más pequeño del país?

R.T.: Vías en buen estado, agua potable, conectividad, crear una economía sólida. No tenemos una industria de economía interna, que crezca el turismo, que se genere empleo, porque tenemos potencial. Generar desarrollo también desde lo agropecuario. Quiero llegar al 100 % en muchos factores.

SEMANA: Cuando a usted le preguntan cómo es Busbanzá, ¿qué les dice para animarlos a visitarlo?

R.T.: Busbanzá es en la provincia del Tundama, a 50 minutos de Duitama y Sogamoso; a una hora de Paipa. Es fácil llegar. Tiene unas 250 casas y 1.200 habitantes. Es pequeño, pero acogedor. Lo bueno es su gente, el calor humano, nuestra amabilidad y hospitalidad. Los podemos invitar a comer almojábana, que es tradicional del municipio. Los invito a que vengan a este pedazo de paraíso, hagan ciclomontañismo, visiten el sendero ecológico.

SEMANA: ¿Qué pasó que se registró un error de digitación y cambió los resultados electorales?

R.T.: No incidió internamente. Como somos poquitos y solo hay un punto de votación en el colegio ecológico con cuatro mesas, a las 5:00 p. m. ya teníamos los resultados, el error fue para la gente fuera del municipio y que tenían que verificar los resultados. Fue un error de digitación que no nos sumaron 200 votos. Aquí teníamos claro que había ganado yo porque saque 489 y la otra candidata 415.

SEMANA: ¿En qué se parecen el ciclismo y la política?

R.T.: Si dejas de pedalear te pasan cinco. La montaña, entre más dura, se pone mejor, más emoción. Así es la política. Me puse feliz igual con esta victoria y con la alcaldía, aunque es de momentos, son similares porque en ambas tenía gran expectativa. Salí a competir y a ganar. Con el empeño y sacrificio de cada entrenamiento, cumplí mi campaña. La competencia inicia el primero de enero, saldré victorioso cuando termine el 31 de diciembre de 2027, ahí alzaré los brazos de la victoria por haber ayudado a mi gente.

SEMANA: ¿También estuvo en el reality del Desafío?