Escándalo en Colombia: ciclista denuncia que lo bajaron de los Olímpicos para meter a Fernando Gaviria

Gaviria dijo desde el año pasado que se estaba preparando para representar al país en las justas, sin embargo, su lugar entre los clasificados habría sido conseguido por Arango, quien quedará como suplente en caso que el ‘Misil’ no pueda asistir a última hora.

“Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses y me llamó el director de pista diciéndome que iba Fernando Gaviria. En la llamada que me hizo el director de pista me dijo que iba Fernando Gaviria”, declaró en charla con el Vbar Caracol.