¿Etapa o general? Egan Bernal aclara cuál es su verdadero objetivo para el Tour de Francia 2023

El mundo del ciclismo ha celebrado por todo lo alto el regreso de Egan Bernal al Tour de Francia, año y medio después de aquel grave accidente que dejó en riesgo su vida y comprometió seriamente las posibilidades de volver a competir de manera oficial.

Egan se califica a sí mismo como un “milagro” y de esa manera lo presentan en la prensa especializada, que ha seguido paso a paso la recuperación, hasta ser convocado a la carrera más importante de la temporada.

Más allá de los que luzcan como líderes en el Ineos Grenadiers, el colombiano es quién se ha robado toda la atención y seguramente será uno de los principales objetivos de las cámaras este viernes, en la presentación oficial de los equipos.

Egan ya se encuentra en Bilbao, ciudad donde arrancará el Tour este año, y desde allí atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa oficial del equipo británico. “Estoy muy contento, yo creo que es emocionante volver a estar acá. Es una carrera en la que todo el mundo quiere estar, es la mejor del mundo. Volver a ser elegido me llena de mucha motivación”, dijo.

Egan Bernal sonriente, en la rueda de prensa del Ineos Grenadiers. - Foto: Ineos Grenadiers

Los aficionados preguntan sobre las metas trazadas para este Tour y la respuesta del zipaquereño no se aleja de los resultados deportivos, pero sí ve más allá de cruzar primero la meta o terminar en el Top 10 de la clasificación general. “No estoy seguro. Necesito tomar esto día a día. No estuve preparando esta carrera 100 %. Haré lo mejor posible para no perder mucho tiempo en los primeros días”, dijo.

Inicialmente, la idea es apoyar a Daniel Martínez y Tom Pidcock para dejarlos bien ubicados en el grupo de favoritos, sin embargo, no se descarta que en alguna etapa pueda pegarse a la fuga y ser protagonista. “Veremos las sensaciones que tengamos, haré lo que pueda dependiendo mis sensaciones, honestamente”, agregó.

De hecho, Egan contempla como un gran resultado terminar las 21 etapas de carrera. “Sería increíble regresar a París después del accidente. No estoy pensando solo en este Tour de Francia, sino en La Vuelta, en el Tour del otro año. Terminar este gran tour sería recoger muy buenas sensaciones”, insistió.

Egan Bernal ha empezado a acumular buenas sensaciones este mes. - Foto: Getty Images

La nómina del Ineos Grenadiers estará conformada por Bernal y Martínez además de los españoles Carlos Rodríguez, Jonathan Castroviejo y Omar Fraile, el polaco Michal Kwiatkowski y los británicos Tom Pidcock y Ben Turner.

Egan considera que es un equipo “muy completo” que buscará poner en aprietos al Jumbo-Visma y el UAE Team Emirates, máximos favoritos a levantar el título en los Campos Elíseos. El Ineos asistirá a esta edición como defensor del título por equipos, logro que es otro de los objetivos principales trazados por la dirección.

Desde que el colombiano lo ganara en 2019, el Ineos no ha vuelto a poner el campeón del Tour, tarea pendiente con la que asisten un año más. Lo positivo, es que Egan no tendrá la presión encima y estará tranquilo mientras aporta a sus compañeros como un gregario de lujo, rol que ya asumió con la mayor madurez desde su regreso a competencias, a finales del año pasado.

Egan Bernal, vestido de amarillo en el Tour de Francia 2019. - Foto: Getty Images/Chris Graythen

“Estoy agradecido de seguir vivo, de estar hablando con ustedes. Estoy muy feliz de volver a correr en un Tour. Me despierto todos los días por las personas que querían verme recuperar mi mejor nivel”, aseguró motivado.

Su presencia se definió apenas hace unos días, luego de mostrar una gran mejoría en la última carrera que corrió antes de la ronda gala. “Las últimas dos semanas entre Dauphiné y el Tour pude hacer buen entrenamiento. Es algo positivo. Yo creo que eso da un punto de partida para saber más o menos como estoy”, finalizó.