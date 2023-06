El emotivo mensaje de Egan Bernal previo al Tour de Francia: “cada pedalazo será por mi familia, doctores y enfermeros”

Hay una notable emoción por el regreso de Egan Bernal al Tour de Francia. Precisamente había sido confirmado por el equipo que lo acompañó en instantes exitosos y de suma dificultad para él y su familia. A raíz del anuncio oficial del INEOS-Grenadiers, sin duda las expectativas se tornaron muy altas por el campeón del Tour en 2019, quien acompañará como gregario a Daniel Felipe Martínez en su búsqueda de otra gran hazaña para el ciclismo colombiano.

Pese a que Egan Bernal dejó sus primeras palabras al ser anunciado por el elenco del INEOS, el pedalista zipaquireño le expresó a sus seguidores lo que significa para él volver al Tour, y por supuesto, las palabras suyas generaron nostalgia y emotividad entre sus seguidores al atestiguar la mejoría a nivel competitivo en los últimos meses.

ARCHIVO - Egan Bernal asciende el Grand Colombier durante la 15ta etapa del Tour de Francia, el 13 de septiembre de 2020. (AP Foto/Christophe Ena) - Foto: AP

Las emotivas palabras de Egan Bernal

A través de su cuenta de Instagram, el corredor dejó sus sensaciones por esa grandiosa noticia, que seguramente tendrá a todos los colombianos muy expectantes por su retorno al Tour.

“Este año va a ser el más especial porque voy a estar en la línea de salida habiendo ya ganado la carrera más importante gracias a Dios”, inició contando el valor que significa para Egan retornar a la competición reina del deporte de los pedales.

“Nunca pensé estar de nuevo acá, pero si me hubieran puesto a elegir una carrera que hacer por última vez entonces sería esta”, complementó el zipaquireño, quien estuvo en la última versión del Critérium del Dauphiné y se instaló en la decimosegunda colocación de la general.

“Han sido tiempos difíciles donde he necesitado la ayuda de mucha mucha gente y cada pedalazo va a ser en honor a ellos; desde los enfermeros que me cuidaron en el min 0, mi familia, amigos, doctores, equipo y en especial @mafemotas por la paciencia y el amor que me ha dado”, fueron las sentidas palabras de Egan, relatando brevemente lo que ha sido su recuperación tras el accidente que sufrió a finales de enero.

“Mi cuarto tour está acá y mi mayor objetivo va a ser inspirar gente”, cerró Egan.

El emotivo mensaje de Egan Bernal, previo al Tour de Francia 2023 - Foto: Tomado de su cuenta personal (Instagram: eganbernal)

¿Quiénes serán los demás colombianos en el Tour de Francia?

Daniel Felipe Martínez (INEOS)

Egan volverá, pero no para cumplir el papel de líder al que estaba acostumbrado antes del accidente. Su tarea será servir como gregario de lujo de Daniel Felipe Martínez, quién será la principal carta de Colombia para buscar un lugar en el top 10 de la general.

Esta temporada, el de Soacha fue campeón de la Vuelta al Algarve en Portugal, antes de hacer presencia en la París-Niza, la Vuelta al País Vasco (como campeón defensor) y el Critérium del Dauphiné en el que los resultados no fueron los esperados.

Daniel Martínez fue campeón de la Vuelta al Algarve 2023 - Foto: Getty Images

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost):

La cuota de experiencia para el país estará en los pedales de Rigoberto Urán, que viene de hacer una fantástica presentación en el Tour de Suiza terminando en la sexta casilla de la clasificación general.

Esta será la cuarta grande consecutiva en la que haga presencia el antioqueño, luego de haber participado en el Tour 2022, La Vuelta 2022 (con victoria de etapa) y una parte del Giro 2023 del que se retiró por covid-19.

Esteban Chaves (EF Education EasyPost):

Al lado de Rigo habrá otro colombiano con grandes aspiraciones: el actual campeón nacional de ruta Esteban Chaves, que hará gala con el tricolor nacional en la mayoría de etapas del Tour.

El Chavito se juega la posibilidad de completar una victoria en cada grande. Ha ganado tres etapas en el Giro, dos en la Vuelta y le falta subir al podio como ganador en el Tour de Francia.

Además de esta marca, que en el papel es la más ‘sencilla’ de las tres, también podría aspirar a haber vestido la camiseta de líder de las tres grandes y terminar en el top 10 de cada una de ellas.

Harold Tejada (Astana):

Al tiempo que se descartó a Sergio Higuita, se confirmó que Harold Tejada hará presencia con el Astana en busca de pasar la página a los malos resultados del equipo kazajo en la actual temporada.

El huilense fue décimo en la clasificación general del Tour de Suiza e hizo méritos para participar en la que apenas será su segunda experiencia en el Tour de Francia. Harold debutó en la ronda gala en el año 2020 con un decoroso lugar 45.° en la general, puesto que quiere mejorar este año, aunque su principal objetivo será conseguir alguna victoria de etapa.