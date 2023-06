Alberto Gamero estuvo a punto de ser técnico de Independiente Santa Fe y no de Millonarios

Millonarios logró ganar su título número 16 en la historia de la liga colombiana, venciendo en una de las finales más históricas a Atlético Nacional. Los azules venían varios años buscando ser campeones, pero siempre por algún motivo al final no lo lograban. Por lo que este 2023 por fin se pudo culminar con una estrella el proceso de Alberto Gamero.

Gamero sin duda alguna hace varias temporadas es el mejor entrenador del fútbol colombiano. Con Millonarios lleva varios campeonatos siendo el equipo que mejor juega en el país, pero a los azules siempre se les cuestionaba que de nada servía jugar tan bien, si no lograban salir campeones del fútbol colombiano.

Lo que sí nunca estuvo en duda es que el entrenador samario tenía jugando un fútbol a Millonarios que los hinchas hace varias décadas no veían. Alberto Gamero llegó en 2020 al embajador, por lo que este es su tercer año siendo el director técnico del equipo. Sin embargo, algo que pocos recuerdan es que el exentrenador del Tolima estuvo cerca de llegar a Independiente Santa Fe antes que a Millonarios.

Alberto Gamero llorando después de ganar la final de la Liga BetPlay 2023-I. Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports - Foto: Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @Valen_rincon11 Foto 2: Win Sports

Hablando en El alargue de Caracol Radio, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó que, en 2020, en un momento difícil de la institución capitalina, el nombre que se había decidido para ser el próximo entrenador cardenal era el de Alberto Gamero, que en ese momento era el director técnico del Deportes Tolima.

“Teníamos charlado a Gamero, pero tocó traer a Harold (Rivera). Incluso la misma solicitud de Gamero que había arreglado y teníamos todo para que llegar a en enero de 2020, pero la historia cambió, Gamero va a Millonarios, llega la pandemia y esa pandemia les dio la oportunidad de sacar jugadores”, manifestó el máximo directivo de Santa Fe.

Gamero fue campeón del fútbol colombiano con Deportes Tolima. Foto: Diana Rey Melo - Foto: Diana Rey

Hay que tener presente que Alberto Gamero terminó arreglando con Millonarios e Independiente Santa Fe se decidió por Harold Rivera, quien con una muy buena campaña alejó a los albirrojos de la peligrosa zona de descenso y lo llevó hasta la final de la Liga BetPlay 2020, en donde perdió el título ante América de Cali.

Gamero rompió el silencio y despejó rumores sobre su continuidad

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, habló sobre su continuidad en el club y expresó su confianza en que el proceso de renovación transcurrirá sin problemas. En una entrevista en el programa radial Mañanas Blu, después de ganar la estrella número 16 con el equipo embajador, Gamero también abordó las posibles salidas de jugadores y la importancia de respetar los procesos en el fútbol colombiano.

El técnico afirmó que no hay motivos para preocuparse por su futuro en Millonarios. Reveló que ha tenido conversaciones con la junta directiva y que tanto él como el club están satisfechos con su desempeño. Aunque su contrato vence este año, el campeón se mostró optimista y confiado en que llegarán a un acuerdo para extender su vínculo.

Alberto Gamero durante la rueda de prensa en el estadio Sierra Nevada. - Foto: Youtube DIMAYOR - Rueda de prensa de Millonarios tras su partido ante Unión Magdalena (10:22)

“Ya hemos tenido varios diálogos. Yo estoy feliz aquí, creo, y me imagino por lo que he escuchado, ellos están felices conmigo. Entonces, yo no creo que vaya a haber problemas, pero sí, mi contrato termina este año”, manifestó Gamero.

El entrenador también destacó la importancia de mantener la estabilidad en el equipo y reconoció que algunos jugadores, como Óscar Cortés y Andrés Llinás, han despertado el interés de clubes internacionales. Gamero comprende el deseo de los futbolistas de dar el salto al fútbol internacional y aseguró que los apoya en ese proceso. Aunque les gustaría retener a estos jugadores, entienden que es difícil resistirse a las propuestas de clubes como Lens de Francia y River Plate.