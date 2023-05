Giro de Italia 2023 | Einer Rubio lanzó aviso a los favoritos para la etapa 19: hora y canal para ver en vivo

De a poco la primera gran carrera del año en el mundo ciclístico llega a su fin. Con el protagonismo colombiano mermado por la salida de Rigoberto Urán tras dar positivo para covid-19, otros corredores nacionales como Einer Rubio y Santiago Buitrago fueron los que tomaron la batuta de la bandera colombiana para hacerse ver entre los grandes favoritos al título.

Actualmente, es el corredor del Movistar Team quien permanece en una mejor posición de la clasificación general, no muy lejos en casillas está su colega del Bahrain Victorious. Sin embargo, en la disputa por quién acaba mejor la edición 106 del Giro, Rubio tiene ventaja, ya que está cerca del top 10 y, además, ya triunfó en uno de los recorridos de montaña.

Ahora, deseoso de hacer doblete de victorias en alguna de las etapas que faltan, lanzó un aviso para los favoritos de cara a la etapa reina que se correrá este viernes 26 de mayo. “Vamos a ver estos dos días que quedan. Me gustaría pelear por una nueva etapa; se hará todo lo posible. ¿La cronoescalada? Tiene 10 km de llano, y eso me afectará un poquito, pero luego vendrá mi terreno. Si llego con fuerzas -y antes está la etapa de mañana-, se pueden hacer diferencias. Pero vamos día a día”.

Cabe recordar que el recorrido en el que Rubio quisiera hacer el ataque es en el de la etapa 19, constituido entre Longarone y Tre Cime di Lavaredo con un total de 183km. Esta fracción es una de las más exigentes de todo el recorrido, pues tiene cinco duros premios de montaña, serán dos de primera categoría sobre el kilómetro 87 y 169, respectivamente, en el 101 y 140 estarán los de primera categoría más uno restante que se encuentra al final del recorrido.

Einer, esperanzado en un nuevo triunfo, hizo un análisis de lo alcanzado hasta ahora: “He intentado ir por delante en el inicio, quería los puntos de la Montaña, pero no dejaron marchar los intentos en los que estuve, no pude moverme para nada. Al final se hizo bastante explosivo y la gente de arriba estuvo más fuerte que yo, me costó un poquito”.

“Aun así, contento, porque mi cuerpo se está recuperando bien, en esta tercera semana noto que va un poco mejor, a más. Tengo que estar satisfecho con el trabajo realizado y seguir por este camino”, complementó el corredor de Chíquiza.

Si desea seguir en vivo las acciones de la edición 106 del Giro de Italia durante la decimonovena etapa, en Colombia dos canales tienen los derechos de la transmisión oficial. Caracol Televisión, que lleva en señal abierta la definición de las etapas, además de DirecTV, que acompaña en detalle desde la partida las acciones que suceden en el trazado.

Al igual que durante los días anteriores, se espera que la largada sea entre las 5:00-5:30 a. m. (hora de Colombia). Tenga en cuenta que SEMANA le llevará todas las incidencias de la carrera antes, durante y posterior, a cada etapa en semana.com.

Clasificación general Giro de Italia 2023

1. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) - 76:25:51

2. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a 0:29

3. João Almeida (UAE Emirates) a 0:39

4. Eddie Dunbar (Jayco-AlUla) a 3:39

5. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) a 3:51

6. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a 4:27

7. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) a 4:43

8. Andreas Leknessund (DSM) a 4:47

9. Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) a 4:53

10. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) a 5:52

12. Einer Rubio (Movistar) a 7:03

17. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 12:02.