Ineos pone en vilo a Egan y exponen inesperada situación en el equipo a 15 días del Tour

El zipaquireño habló con L’Equipe y confirmó que todavía no está seguro si va hacer parte de la nómina oficial de Ineos para el inicio de la ronda gala, recalcando que su idea es hacer una buena clasificación general y pelear por cosas importantes.

“Aún no sé si haré el Tour de Francia. Depende de si voy o no, pero si participo en el Tour, me gustaría luchar por la clasificación general y terminar lo más alto posible en la clasificación. Pero si en las primeras etapas pierdo cinco o seis minutos, entonces recalibraré mis objetivos”, manifestó en un principio.