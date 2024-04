Nairo Quintana le canta la tabla en vivo al Gobierno Petro: “Hay que redireccionar el barco”

No cabe duda de que Nairo Quintana es uno de los ciclistas más importantes en la historia de Colombia, por lo que sus diferentes opiniones sobre la actualidad que vive el deporte nacional se consideran muy valiosas. Asimismo, nunca se ha quedado callado cuando las cosas no van bien en el país.

“A lo largo de mi carrera he luchado por muchas cosas, desde el ministerio del Deporte, porque no había un gran evento aquí en Colombia de talla mundial y porque no hay un equipo. Se han logrado cosas importantes, se consiguió el Tour Colombia. Tenemos que seguir trabajando por nuestros deportistas, seguir redireccionando nuestro deporte”, indicó inicialmente.