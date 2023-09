“Pensé en sobrevivir”: Egan Bernal confiesa dramática situación de su vuelta a la élite en 2023

Recientemente, acabó la exigente Vuelta a España, que aún sin tenerlo en ningún momento disputando una etapa o los primeros lugares, para él fue motivo de felicidad haberla realizado: “Me ha ido bien, he tenido mejores sensaciones que en el Tour de Francia”, dijo.

“Entrené muy bien durante el invierno y luego tuve muy mala suerte cuando tuve que parar a mitad de temporada. Eso no fue lo mejor y luego hice lo mejor que pude para llegar en mi mejor forma posible, tanto para el Tour como para la Vuelta”, contó emocionado por lo vivido en el 2023.

En su conversación con GCN , relacionó la cantidad de recorridos que tuvo, algo que jamás había hecho: “Hacer dos Grandes Vueltas fue darme los kilómetros y la base de mis piernas. Ha sido un gran bloqueo para mí y no había hecho tantos días de competición en una sola temporada en mi vida”.

Aunque muchos en este año le exigieron figurar, él conocía el plan que tenía de cara al 2024: “He estado compitiendo en carreras WorldTour desde Cataluña. No se trata de pensar en conseguir un resultado esta temporada, sino de apuntar al año que viene”.

Confiado, pero a la vez exigiéndose, desde ya afirma que no se ve relegado por los favoritos en las próximas carreras: “El año que viene quiero ver más de los resultados. Seguro que es un proceso y no estoy seguro de dónde llegaré, pero esperaría más de mí mismo”.

Ambicioso, Egan espera que su cuenta de títulos no se quede estática y por el contrario, les manda un aviso a esos que están de moda en el pelotón: “Todavía me siento como un ganador y tengo muchas ganas de ganar. Me veo con los mejores y para eso estoy trabajando”.