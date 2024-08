¿Quién es el técnico del Rayo Vallecano? Todo lo que debe saber del nuevo jefe de James Rodríguez

Este es Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano

¿Qué dice Íñigo Pérez sobre James Rodríguez?

Ese día dijo que no tenía conocimiento sobre negociaciones en marcha, pero llenó de elogios al que próximamente será su nuevo volante creativo. “No puedo hablar de jugadores que no están pero entiendo, y por eso contesto, el revuelo mediático que se ha generado, porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol y lo ha demostrado hace poco en Copa América. No puedo ir más allá porque no tengo más información de la que tendrán ustedes. James es un jugador muy importante a nivel mundial, solo puedo decir eso”, declaró.