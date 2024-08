Luis Díaz no se calla y lanza mensaje a quienes lo criticaron tras la final de la Copa América

No cabe duda que Luis Díaz fue uno de los jugadores más criticados en redes sociales tras la derrota de Colombia en la final de la Copa América 2024.

El guajiro, que fue titular en todos los partidos del certamen continental, disputó 105 minutos en el Hard Rock Stadium de Miami y aunque su esfuerzo en cada jugada fue evidente, un gran sector de la afición colombiana lo cuestionó por no marcar el gol que le hubiera dado el segundo título a la Tricolor en su historia.

Luis Díaz habló de Colombia

Terminado el partido, Luis Díaz fue requerido por los medios de comunicación en zona mixta y aunque se mostró contento por el gol, no desaprovechó la oportunidad para mencionar a la Selección Colombia y dejar claro que deja todo sin importar la camiseta que esté usando.

Luis Díaz empezó de la mejor manera una temporada en la que incluso estuvo en duda de continuar por el interés de Barcelona y PSG. El guajiro recibió la confianza del club para seguir pese al final del ciclo bajo las órdenes de Jürgen Klopp y demostró que no le afecta ajustarse a otras órdenes desde el banquillo.

Arne Slot lo elogia

Slot insistió: “no entrenamos estas cosas, es solo la calidad de los jugadores y lo único que intentamos hacer es llevarlos lo más que podamos a esas posiciones. Y, si no tienen el balón, trabajan muy, muy, muy duro para que el otro equipo no cree oportunidades, y creo que eso es lo que vimos hoy y la semana pasada. No es tan difícil hacerlo una o dos veces, lo difícil es hacerlo 10 de 10 veces y eso todavía es lo que tenemos que demostrar”.