Rigoberto Urán dejó en ridículo a compañero que quiso ayudarlo a ligar con una fan: “Este hijue... es bobo”

Rigoberto Urán, una de las cartas colombianas para la clasificación general en el Giro de Italia 2023, puso en ridículo a un compañero del EF Education-EasyPost una vez concluyó la sexta etapa de la competencia.

Mientras el ciclista antioqueño tomaba un descanso en el bus de la escuadra norteamericana luego de terminar la jornada de este 11 de mayo, un miembro del staff se le acercó con una risa pícara para decirle que alguien estaba preguntando por él. Incluso le dio detalles de cómo era la fanática y qué era lo que buscaba.

Rigoberto Urán, cerca del top 20 en el Giro de Italia. - Foto: Getty Images/Stuart Franklin

Pero el integrante del equipo de Rigo no contó con que estaba siendo filmado. Apenas segundos antes, el pedalista se estaba grabando para compartir con sus seguidores en Instagram la forma en que lo relaja la canción ‘O sole mio.

Como el amigo confidente que hace de Cupido para ayudar a los demás a ligar, el compañero del Toro de Urrao le dijo: “Tienes ahí una fan incondicional que te quiere conocer. Ya es mayor, tiene muchos años, pero ya vos verás cómo solucionas”.

Tan pronto Rigoberto Urán escuchó la infidencia de su amigo, volteó a verlo para recriminarle pero con un poco de humor.

“Este hijue... es bobo, no ve que está quedando grabado. Vea, vea lo que me quiere a decir”, dijo el paisa de 36 años. Lo más curioso fue la expresión de sorpresa de su compañero, que tan pronto se percató del celular en el que estaba siendo grabado, salió del encuadre como quien no quiere la cosa.

Rigoberto Urán y Fernando Gaviria en el Giro de Italia. - Foto: Getty Images

“Bórralo, quítalo”, comentó, visiblemente apenado, el integrante del staff del EF Education-EasyPost. Urán, entre risas, le reclamó que hubiera interrumpido su momento introspectivo con la reconocida canción napolitana como fondo.

“No ve, yo me estoy concentrando en esta música”, comentó Rigo antes de detener la grabación.

El video, como la mayoría de los que suele subir Rigoberto Urán a redes sociales, fue la sensación y despertó todo tipo de comentarios. Algunos de ellos, fueron: “La verdad, si Rigo estuviera soltero, me lo comería, este hombre tiene una personalidad que enamora... y que disculpe la esposa, es con cariño”; “Uuuuy, pobre esposa... hasta los compañeros de Rigo le hacen la segunda” y “cuando tú amigo te tira al agua”.

La etapa 7 del Giro de Italia, en la que habrá la montaña que faltó las dos últimas jornadas, Rigoberto Urán podrá brillar y quizá meterse en el top 20 de la competencia, ya que la punta de carrera de momento parece imposible.

Clasificación general del Giro de Italia

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM) - 22:50:48

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën) a 0:30

4. João Almeida (POR/UAE Emirates) a 1:00

5. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) a 1:12

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe) a 1:26

8. Toms Skujins (LAT/Trek-Segafredo) a 1:29

9. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) a 1:30

10. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) a 1:39

...

22. Santiago Buitrago (COL/Baréin Victorioso) a 2:52

24. Rigoberto Urán (COL/EF Educación-EasyPost) a 3:34

25. Einer Rubio (COL/Movistar) a 3:35

96. Fernando Gaviria (COL/Movistar) a 48:15.

Clasificación de la etapa 6

1. Mads Pedersen (DEN/Trek-Segafredo) - 3:44:45

2. Jonathan Milan (ITA/Bahrain-Victorious) - m.t.

3. Pascal Ackermann (GER/UAE Emirates) - m.t.

4. Kaden Groves (AUS/Alpecin-Deceuninck) - m.t.

5. Fernando Gaviria (COL/Movistar) - m.t.

6. Michael Matthews (AUS/Jayco-AlUla) - m.t.

7. Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) - m.t.

8. Marius Mayrhofer (GER/DSM) - m.t.

9. Lorenzo Rota (ITA/Intermarché-Circus) - m.t.

10. Simone Velasco (ITA/Astana-Qazaqstan) - m.t.

Santiago Buitrago, otro escalador colombiano en el Giro de Italia. - Foto: Getty Images/Tim de Waele

46. Einer Rubio (COL/Movistar Team) - m.t.

47. Santiago Buitrago (COL/Bahrain Victorious) - m.t.

54. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) - m.t.