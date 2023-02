Suspenden a ciclista que disparó y mató a un gato con ‘influencias’: “no sabía que el arma era letal”

Un hecho insólito para el mundo del ciclismo tiene como protagonista al corredor italiano del equipo Trek, Segafredo Antonio Tiberi, quien se vio involucrado en un problema extradeportivo por cuenta de su puntería y de las malas decisiones a la hora de probar un arma de aire comprimido.

El ciclista, de tan solo 21 años, fue demandado por el ministro de Turismo y Correos de San Marino, pues en un episodio ocurrido el 21 de junio de 2022, Tiberi mató a su gato luego de dispararle en la cabeza con una escopeta.

Según indica la prensa italiana, el deportista apuntó por la ventana de su casa contra el animal, ocasionándole la muerte de forma instantánea, razón por la que la justicia lo condenó a pagar una multa de 4.000 euros, además de haberle confiscado el arma.

Antonio Tiberi fue suspendido por su equipo, el cual podría tomar medidas más severas a futuro.

“Solo quería medir la capacidad de tiro del arma. Apunté también a una señal de tráfico y reconozco que también intenté dar a un gato y, para mi sorpresa, le di. No tenía intención de matarle, estaba convencido que el arma no era letal”, dijo Tibero al juez que lo sancionó.

Luego de conocerse la pena, el equipo Trek Segafredo emitió una comunicación oficial en la que se suman a las sanciones y anunció que la escuadra desvinculará al ciclista por un periodo de tiempo en el que tampoco le pagará su salario.

“En cuanto a la reciente sentencia de Antonio Tiberi en San Marino, Trek-Segafredo está totalmente de acuerdo con la multa y condena enérgicamente el reprobable acto, que es una clara violación del código de conducta del equipo. El equipo desconocía previamente la transgresión e inmediatamente suspendió a Antonio por un mínimo de 20 días sin sueldo. No correrá el Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico y Milano-Torino. Si es necesario, el equipo tomará más medidas en el futuro. Además de la multa ya emitida por los tribunales, el equipo donará el pago suspendido de Antonio a una organización apropiada de cuidado, protección y rescate de animales”, indicó el equipo.

Tiberi se pronunció en su cuenta de Instagram y aceptó su responsabilidad, al mismo tiempo que lamentó lo sucedido. “Disparar al gato fue un gesto tremendamente estúpido e irresponsable, de cuya gravedad y peligrosidad solo me di cuenta en retrospectiva. No quiero encontrar ningún tipo de excusa, “si” o “pero” para comentar. Acepto, con sentido de responsabilidad y arrepentimiento, las consecuencias y la culpa de mi acción. Si no he hablado de ello públicamente antes (por desgracia, erróneamente) es solo por un fuerte sentimiento de vergüenza y arrepentimiento. Entiendo las críticas de la afición, de los medios y de la gente en general”, dijo Tiberi.

El ciclista italiano Antonio Tiberi ofreció excusas al ministro de Correos y Turismo de San Marino por haber matado su gato.

“No puedo evitar disculparme con ellos, como hice con el equipo, víctimas inocentes del asunto, por mi conducta nada adecuada para un profesional y, más en general, para una persona responsable. Pido disculpas nuevamente y públicamente al ministro de San Marino, Pedini Amati, por el daño emocional que le he causado, así como a los ciudadanos de San Marino. Finalmente, les repito a todos que no fue mi intención matar al gato: fue un accidente”, agregó el ciclista, quien señaló que hará una donación a fundaciones que cuidan y adoptan gatos callejeros.

Tiberi es una de las promesas del ciclismo italiano y ya en 2019 se había coronado como campeón del mundo junior en contrarreloj; además, venía de realizar estupendas actuaciones en dos carreras con sello UCI como los son el Tour Down Under y el UAE Tour, rondas en las que logró meterse entre los 10 mejores de la general. Su primera victoria como profesional la logró el año pasado, en la última etapa del Tour de Hungría.

La pasión desconocida de Nairo Quintana a la que se dedica cuando no está en bicicleta: “Tengo que aprovechar”

Aunque Nairo Quintana es un viejo conocido por los colombianos, pocos saben que es un apasionado del automovilismo y que incluso es embajador de marca de BMW, la prestigiosa compañía de carros de lujo.

En el programa Los informantes, de Caracol Televisión, el nacido en Cómbita reveló que no solo es bueno cuando se para en los pedales, sino que es todo un experto cuando se trata de tomar el volante. Durante el programa incluso aprovechó para asistir al autódromo de Tocancipá y rodar en el circuito.

Nairo, que en febrero cumplió 33 años, afirmó que cuando de velocidad se trata, lo que menos importa es la edad, y que el día en que le falte la bicicleta, esa que lo llevó a ser catalogado el mejor ciclista en la historia de Colombia, podría apostar por un auto deportivo.

Nairo Quintana confesó el amor que tiene por los carros y las altas velocidades.

“Tirar la toalla no es una opción, tengo que aprovechar, aún tengo muchas ganas, fuerza y un país que me apoya”, comentó el ganador del Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

Lo de arrojar la toalla tiene que ver con que este año Nairo Quintana se quedó sin equipo, tras la salida del Arkea-Samsic, que le brindó poco respaldo después de que fuera descalificado del Tour de Francia 2022 por supuesto uso de tramadol.

Respecto a la situación que atraviesa, Quintana afirmó que pese a estar sin escuadra, continúa preparándose en la carreteras colombianas, tanto que se siente en forma para disputar una de las tres grandes.