“Tiene toda la razón”: ministra del Deporte responde en SEMANA a las preocupaciones de Mariana Pajón

“Me preocupa porque estaba atrasado el tema para los apoyos. No sabemos si es a las Federaciones o Comité Olímpico. Precisamente ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo”, dijo Mariana Pajón a Caracol Radio tras la destitución de María Isabel Urrutia como Ministra del Deporte, quien además fue declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro y es investigada por la Fiscalía tras firmar 260 contratos en tiempo récord, aparentemente sin cumplir los requisitos de ley y comprometiendo recursos públicos por más de 24.000 millones de pesos, decidió abrirle formalmente el proceso.

La triple medallista olímpica confesó que ha costeado toda su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París.

“He viajado yo porque no puedo quedarme esperando a qué pasa en el país o en el Ministerio y nos quedamos sin cupos. Creo que muchos deportistas lo han hecho, entonces he cogido recursos propios y he viajado a Europa y Estados Unidos, todo de mi bolsillo”, comentó Mariana tras la salida de María Isabel Urrutia”, indicó la deportista de BMX.

Mariana salió campeona este fin de semana en la válida de la Copa del Mundo disputada en Bogotá - Foto: Getty Images

Ante esa preocupación, SEMANA habló con Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, quién le contestó a la ´reina del bicicrós´ por sus preocupaciones.

“Tiene toda la razón, digamos que entiendo su preocupación como la de todos los deportistas que están preparándose para los juegos olímpicos. De mi parte llegó hasta ahora y mi total compromiso en términos de poder correr con estos recursos, pero, pues también hay unas implicaciones que tenemos que cumplir de orden legal y eso es importante que también se comprenda, porque no es solamente funcionario, es lo que hay con el tema de recursos que debemos ser muy juiciosos en este aspecto”, indicó.

La queja no es solo de Pajón, también de las Federaciones que no han recibido el dinero para los deportistas y la preparación de cada atleta a compromisos nacionales e internacionales.

“Sí, realmente nos toca analizar y solucionar la entrega de dineros. Me toca mirar a quiénes sí, a quiénes no y cómo viabilizar el recurso de acuerdo a las normas”, indicó la nueva jefe de la cartera deportiva.

- Foto: alexandra ruiz poveda-semana

Otro de los retos de Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, es reestablecer las relaciones con el Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano, con quién la saliente Ministra tuvo amplias diferencias por los manejos y la repartición del presupuesto.

“Hay que escucharlos, hablar con ellos. Que me cuenten sus puntos de vista y saber cómo trabajar y llevar a feliz término para que los deportistas cuenten con las condiciones de sus competencias”, dejó claro en esta casa periodística Astrid Rodríguez.

Astrid Bibiana Rodríguez Cortés MINISTRA DEL DEPORTE BOGOTA, MARZO 8 DE 2023 FOTOGRAFA ALEXANDRA RUIZ POVEDA - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En 2019, se creó el Ministerio del deporte en Colombia y desde entonces los logros deportivos para el país han desmejorado.

Los atletas del país, pasaron de conseguir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 9 medallas en total, con 1 oro, 3 platas y 5 bronces y ubicarse en el puesto 34, o de mejorar ese registro en las justas de Río de Janeiro 2016 con 8 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 3 de bronce y consolidarse en el puesto 23 a registrar en Tokio 2020. Tan solo 5 medallas, ningún oro, 4 platas y 1 bronce, ocupando el puesto 64.

“Es que somos un ministerio joven, estamos en una coyuntura que tiene que ver con el paso de Coldeportes a Ministerio. Yo no lo veo así, pero hay que movilizarnos rápido y que lleguen los recursos a los deportistas”, dijo Astrid sobre la caída en la consecución de medallas.