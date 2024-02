Tour Colombia 2024 | Etapa 6: previa, hora y canal para ver en vivo la carrera entre Sopó y Bogotá

Tras una etapa 5, considerada como ‘la reina’, la clasificación general quedó casi sentenciada, no obstante, el líder, Rodrigo Contreras no podrá cantar victoria antes de tiempo porqué atrás suyo, Richard Carapaz viene dando pasos agigantados.

La altimetría aunque parece no ser tan complicada, tiene dos subidas de tercera categoría en el Alto del Sisga, además, el reconocido Alto de Patios se sumará a las escaladas del día, donde los favoritos intentarán los ataques.

Al igual que durante todos estos días previos, la competencia estará iniciando sobre las 10:00 a. m. y cerrará si no hay complicaciones mayores, sobre las 2:00 p. m ., para Colombia, los dos canales de televisión abierta, además de ESPN, estarán siguiendo del trazado en vivo de principio a fin.

Precisamente sobre la posibilidad de recortar la diferencia que tiene sobre el líder, el ecuatoriano señaló al ganar la etapa 5: “Será una etapa bastante dura y no lo vamos a dejar de intentar obvio hasta que no crucemos la línea de meta y si tenemos la oportunidad no la vamos a desaprovechar”.