Video: Germán Chaves recibió doloroso homenaje de la Vuelta a Colombia en el sitio exacto donde falleció

El 4 de junio de 2023 marcó una fecha de luto para el ciclismo colombiano tras el fallecimiento de Germán Chaves, corredor del Team Sistecrédito, mientras entrenaba en compañía de su padre en la vía entre Bogotá y Tunja.

De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, el corredor de 28 años transitaba a un lado de la carretera cuando un vehículo de carga pesada invadió su carril y lo terminó arrollando en compañía de su padre, que falleció horas después en un centro asistencial cercano.

Germán falleció al instante, mientras que su progenitor fue llevado a la Clínica de la Universidad de la Sabana. Allí, luego de los esfuerzos por parte del personal médico, se supo que también falleció.

Germán Chaves falleció inmediatamente después del accidente, mientras que su padre quedó gravemente herido y alcanzó a llegar vivo a la clínica, pero también murió. - Foto: @HSBnoticias

La muerte de estos dos deportistas impactó fuerte entre los amantes del ciclismo, que hicieron un llamado, por enésima vez, a la tolerancia de los conductores en las carreteras del país.

Tras el sepelio hecho en la iglesia principal del pueblo, todavía faltaba un homenaje más, el de sus colegas ciclistas, que por estos días disputan la edición 73 de la Vuelta a Colombia con la participación estelar de Miguel Ángel López (Team Medellín), actual líder de la clasificación general.

Germán Chaves, ciclista colombiano que falleció el pasado 4 de junio en un accidente de tránsito. - Foto: @teamsistecredito

Este domingo, en la disputa de la etapa 2 con un trazado de 160.1 kilómetros entre Tibasosa y Gachancipá, el pelotón se unió para frenar en el sitio exacto del accidente y guardar un minuto de silencio en honor al colega que perdió la vida a principios de este mes.

En uno de los tramos de la vía, se colgó una pancarta con la imagen de Germán Chaves y una leyenda que decía “¡No te desesperes! Dios no es veloz, ni lento, es perfecto”.

Finalizado el homenaje, la organización retiró la ‘neutralización’ y permitió que los corredores se empezaran a lanzar en busca de la victoria. Al final la fuga no prosperó y el ganador fue Jhonatan Guatibonza (GW Shimano Sidermec), seguido por ‘Supermán’, que había ganado las dos jornadas anteriores y mantuvo la camiseta amarilla.

✝️ Los corredores hicieron un pequeño homenaje en la vía Villapinzón - Chocontá, en el sitio donde falleció hace unos días Germán Chávez (@TmSistecredito). Allí se detuvieron y acompañaron a la familia.

🙏🏼@fedeciclismocol @MinDeporteCol @SegurosSURAcol pic.twitter.com/PXxlMsEOLx — Vuelta a Colombia Oficial #VColombia2023 (@Vueltacolombia1) June 18, 2023

Duro relato de su hermano Jonathan

Días después de lo sucedido, SEMANA contactó con Jonathan Chaves, quién relató el duro golpe que recibió la familia tras el fallecimiento de su hermano y su padre. “Estamos tristes, desconsolados por esto que nos está sucediendo. Es una tristeza demasiado grande la pérdida de mi padre y de mi hermano”, dijo.

“Ellos venían prácticamente para llegar a Chocontá, venían de cumplir el entrenamiento. Mi padre siempre lo acompañaba los domingos. Desafortunadamente el conductor de este vehículo arrolló a los dos y los impactó por la parte de atrás. Se los llevó por delante. Mi hermano perdió la vida en el lugar del accidente y mi padre fue remitido a la Clínica de la Sabana, pero no pudo seguir con vida”, narró.

Tras el accidente, “llaman a mi hermana y mi hermana llama a mi novia. Ella nada más me dice que hubo un accidente de mi padre y mi hermano. A mí se me vino de todo a la cabeza, pero solo le pedía a Dios que me los dejara con vida”.

“Yo llegué al hospital de Chocontá antes de que lo remitieran a la Clínica de La Sabana. No sabía que mi hermano estaba sin vida. Un amigo de ellos se acercó y me dijo que ya no estaba, que Dios se lo había llevado. Mi papá en esos momentos estaba siendo remitido y al tiempo nos dicen que también falleció”, agregó Jonathan.

En su relato, el hermano de Germán Chaves comentó que gracias a “sus consejos” le cogió gusto al ciclismo y siguió sus pasos en el deporte. “Voy a entrenar con mi papá, le voy contando”, fueron las últimas palabras que le escribió antes de morir.