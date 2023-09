🔴 Vuelta a España 2023. EN VIVO: Juan Sebastián Molano se ilusiona con un nuevo triunfo en la etapa 19. Siga el minuto a minuto

鈿 隆Llegan los ataques! 3鈨 corredores han intentado, sin 茅xito, marcharse.

馃毚鈥嶁檪锔 3锔忊儯 riders have already tried to get away but were quickly caught.



馃嚝馃嚪 Mathis Le Berre - @Arkea_Samsic

馃嚝馃嚪 @PaulLapeira - @AG2RCITROENTEAM

馃嚚馃嚳 @MichalSchlegel - @CajaRural_RGA #LaVuelta23 馃摳 @cxcling pic.twitter.com/7hYDevSnhR