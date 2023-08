El Barça cambia de casa de manera temporal ¿Por qué? ¿Dónde jugarán? Esto pasará con el Camp Nou

Esta campaña será distinta. El equipo jugará en un inmueble más pequeño y menos accesible, mientras que el Camp Nou, de 99.000 butacas, se somete a una remodelación que no terminará sino dentro de tres años, cuando muy pronto.

Un cambio de casa

“Tenemos la misma ilusión que la temporada pasada. Pero esta temporada no será fácil, será atípica: cambiamos de casa”, advirtió el técnico. “Os necesitamos más que nunca, vuestro apoyo, vuestra solidaridad y sacrificio. Es importante que nos hagáis sentir como en el Camp Nou”.