El haber eliminado una escena de "Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York" (Home Alone 2: Lost in New York, 1992) en la que aparece el entonces magnate neoyorkino Donald Trump fue para ahorrar algunos minutos. Así lo aseguró el portavoz de la CBC, Chuck Thompson, quien explicó que en total 8 minutos de la cinta de dos horas habían sido recortados para hacerle espacio a los anuncios comerciales.