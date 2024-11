Los roces no son nuevos y el punto de la discordia radica ahora en el último informe presentado por esa oficina sobre lo ocurrido en el 2019. En el documento, la Oficina de la Alta Comisionada para la ONU, que conduce a nivel global la expresidenta chilena Michelle Bachelet, mostró su preocupación porque durante el 2019 ocurrieron 36 masacres en todo el país, que dejaron 133 personas muertas. Se trata de niveles de violencia que no se veían desde el 2014, es decir, desde antes de que se suscribiera el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc.

En el informe, la oficina plantea la drámatica situación que afrontan los líderes sociales y señala que “no es sostenible en el mediano y largo plazo” el esquema de protección de la Uidad Nacional de Protección, UNP, para más de 3.000 personas.

Alberto Brunori, quien desde el 2018 es el representante en Colombia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, aseguró este jueves que también hay alarma porque se ha incrementado en un 50 por ciento el asesinato de mujeres defensoras de derechos humanos.

Brunori dijo que se detectó que la mayoría de los hechos de violencia vienen sucediendo en zonas “con niveles elevados de pobreza multidimensional, escaso empleo, cultivos ilícitos” y en ese sentido aseguró que se “requiere de una presencia integral del Estado”. Brunori calificó como de “extrema preocupación” los asesinatos contra los excombatientes de las Farc. “Van más de 180, ahí hay un problema”, sostuvo.

También se refirió el caso del joven Dilan Cruz, quien murió por un disparo de un integrante del Esmad, en el centro de Bogotá, a finales del año pasado. “Dilan no tenía que morir”, afirmó Brunori, quien pidió revisar los protocolos de las autoridades para las marchas.

El informe motivó una dura reacción. El propio presidente Iván Duque dijo: “Debo manifestar mis preocupaciones. Me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como los que ha habido con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET): había 2 y ahora hay 16. Nada de eso se dice, se descalifica el trabajo de los PDET”.

Duque también criticó que el informe pida evaluar la posibilidad de que la Policía quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de Defensa, como ocurre en la actualidad.