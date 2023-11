Ante crisis del sector, campesinos de las bases cafeteras anuncian paro en la primera semana de febrero de 2024. Bloquearán vías y carreteras, advierten

Mientras en Bogotá se desarrolla el Congreso Nacional Cafetero, cerca de un centenar de campesinos cafeteros protestaron a la entrada del Parque Nacional del Café en Quindío por la difícil situación que atraviesan los pequeños caficultores y anunciaron un paro para la primera semana de febrero.

“Nosotros estamos haciendo el congreso cafetero de las bases cafeteras porque no estamos de acuerdo con el Congreso Nacional Cafetero que se está desarrollando en Bogotá porque no representa nuestros intereses”, dijo Carlos López Ríos, vocero de la Unión de Cafeteros Colombianos, pequeño caficultor del municipio de Córdoba, Quindío.

Caficultores de Colombia definimos PARO CAFETERO para febrero del 2024.

💪🙋🏼‍♂️🧏#CongresoCafetero de las bases. pic.twitter.com/7hr2PR2cV7 — Unión De Cafeteros de Colombia 🇨🇴 (@DignidadCafe) November 29, 2023

Advierte que perdieron 2 billones de pesos en la cosecha de café y no ven soluciones por ningún lado, a pesar de que el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, manifestó en el Congreso Cafetero en Bogotá que no hay crisis cafetera.

Aunque Germán Bahamón, gerente de la Federación de Cafeteros, advierte que no hay crisis en el sector, los pequeños caficultores dicen que las pérdidas de la cosecha ascienden a 2 billones de pesos. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Entonces nos damos cuenta que estamos mal representados porque ese señor no coge café y no sabe que tenemos 2 billones de pesos en pérdidas apenas en estos tres meses pasados. El presidente tampoco nos está dando soluciones de fondo. Habla de créditos, pero solo para quienes tienen Sisbén 1, hablan de café robusta, de la sustitución de cultivos, pero no hablan nada de las 560.000 familias cafeteras que estamos quebradas, produciendo a pérdida y va a tocar botarnos ya a la carretera en la primera semana de febrero como decidimos aquí”, advirtió López.

Los pequeños caficultores también se quejan de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro no les ha entregado soluciones definitivas. | Foto: Montaje foto Getty y Semana

López destacó que en el movimiento están los líderes que dirigieron los paros de 2013 y 2014. “Vamos a salir a taponar las vías, a pararnos en las carreteras y a clamar por soluciones de fondo. Porque es injusto que todas las empresas que saca la Federación Nacional de Cafeteros solamente beneficia a unos pocos”, señaló.

El vocero y otros de los dirigentes hicieron el anuncio en el Parque Nacional del Café porque intentaron ingresar y les cobraron 85.000 pesos por la entrada. “Lo hicieron con plata del Comité Departamental del Quindío de Cafeteros y con el Fondo Nacional del Café. La junta directiva es prevalencia de la Federación Nacional de Cafeteros y nosotros fuimos allí, más de cien personas cafeteras del país y nos dijeron que la entrada valía 85.000 pesos y les dijimos que teníamos cédula cafetera y nos dijeron que no les interesaba y que había que pagar si queríamos entrar. Esa es la realidad de las empresas que crea el Fondo Nacional del Café, que no nos benefician en nada y no contribuyen en nada, ni siquiera a que el 98 % de los cafeteros del país conozcan el Parque del Café que nació para nosotros”, agrega López, quien también lideró la mediática protesta en una sede de Juan Valdez, por el precio de un tinto.

En una arenga, en medio de la protesta en el Parque del Café, López dijo: “Y el presidente se va del país y no asume la responsabilidad que le corresponde con los cafeteros, con la base, con los que nos exponemos al sol y al agua y no podemos entrar ni siquiera al Parque del Café que es nuestro y que no nos lo permiten sino por 85.000 pesos que no tenemos cómo pagarlos”.

El anuncio del paro cafetero en febrero del año entrante lo hacen luego de protestas simbólicas como la de Juan Valdez, la del Parque Nacional del Café y la marcha de Armenia de hace un par de meses que congregó más de 3.000 campesinos.

“Representamos a los que no nos sentimos representados por la federación, por los malos manejos y por la corrupción de la misma. Se dedican no más a direccionar el billón de pesos que damos de contribución cafetera, pero no contribuyen a nada a salvar el hambre y las deudas que tenemos los cafeteros. Aquí representamos a todo el cafetero del país que se considere quebrado y que considere que el café no es viable como producto insignia del país para sobrevivir”, agregó López.